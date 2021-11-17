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Поклонская: QR-коды нарушают базовые права человека
00:17
Фото: infox.sg
Чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская вновь высказалась на тему введения QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию от COVID-19. По мнению дипломата, такие отметки нарушают не только конституцию РФ, но и права человека, закрепленные во Всеобщей декларации от 10 декабря 1948 года.
Соответствующая видеозапись появилась в Телеграмм-канале (Пул № 3) спецкора отдела политики КП и журналиста Кремлевского пула Дмитрия Смирнова. На кадрах запечатлена Наталья Поклонская, которая говорит о том, что "QR-коды действительно нарушают Конституцию".
По словам дипломата, подобные отметки "нарушают вообще базовые права человечества", включая те, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека.
В скором времени будет широко отмечаться принятие этого документа, ведь 10 декабря исполнится 75 лет с момента подписания Всеобщей декларации, напомнила Поклонская. Она предположила, что появится множество постов, будут организованы официальные мероприятия, на которых выступят самые разные политики. Однако введение QR-кодов о прививочном статусе, по мнению дипломата, нарушает положения документа.
Ранее Наталья Поклонская выступила с призывом не допустить сегрегации по прививочному статусу. В своем телеграм-канале она предупредила о возможном появлении городов для тех, кто не был вакцинирован. По словам дипломата, она не против вакцин, но все люди должны иметь право выбора и равные возможности, независимо от наличия QR-код, который вовсе не гарантирует отсутствие смертоносного вируса.
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