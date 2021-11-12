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Жители Екатеринбурга вышли на пикет против введения QR-кодов
17:03
Фото: eanews.ru
В уральской столице сегодня провели пикет против введения QR-кодов, передают российские СМИ.
В согласованном с городскими властями мероприятии приняли участие несколько сотен жителей Екатеринбурга.
Организаторы акции согласовали ее проведение в региональном министерстве общественной безопасности. В качестве инициаторов пикета выступило общественное движение "Родительский надзор".
По предварительным оценкам уральских СМИ, сегодня у торгового центра "Дирижабль" собралось около трехсот екатеринбуржцев. Участники пикета выступали против "сегрегации" граждан из-за вакцинации, а некоторые даже сравнивали такую систему с проявлениями фашизма.
В последних числах октября в различных регионах РФ начали вводить доступ в общественные места по QR-кодам, которые подтверждают факт вакцинации от коронавируса или перенесенный COVID-19.
Накануне российское правительство внесло в Государственную думу законопроекты, связанные с использованием QR-кодов, в частности, при посещении общественных мест и на транспорте. Предполагается, что вплоть до 1 февраля будет разрешено использовать отрицательный ПЦР-тест.
Ранее посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Государственной думы Наталья Поклонская выступила с призывом не допустить сегрегации по прививочному статусу. В своем телеграм-канале она предупредила о возможном появлении городов для тех, кто не был вакцинирован. По словам Поклонской, она не против вакцин, но все люди должны иметь право выбора и равные возможности, независимо от наличия QR-код, который вовсе не гарантирует отсутствие смертоносного вируса.
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