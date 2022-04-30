Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Отец Владислава Галкина прокомментировал «воскрешение» сына в «Диверсанте»

30.4.2022 21:12

Фото: livejournal.com



Первый канал 9 мая собирается показать продолжение многосерийного фильма "Диверсант", в котором снимался умерший двенадцать лет назад Владислав Галкин.



В четвертой части проекта капитан Калтыгин появится вновь, его лицо удалось воссоздать с помощью технологии deepfake.



Лицо покойного актера смогли воссоздать для съемок сериала "Диверсант. Идеальный штурм". После кропотливой работы, которая продолжалась в течение четырех месяцев, удалось восьмиминутного присутствия на экране капитана Калтыгина, которого в первых фильмах играл Владислав Галкин, передает Starhit.



74-летний отец Владислава Борис Галкин признался, что неоднозначно воспринял идею "воскресить" его сына в новой картине. По его словам, с технической точки зрения "это неожиданно и интересно". Однако в другой стороны, сам актер мог бы сыграть свою роль совершенно иначе. В интервью NEWS.ru Галкин-старший отметил, что не имеет ничего против такого замысла и воплощения, однако ему "будет тяжело на это смотреть".



Продюсер сериала Николай Попов рассказал, что создатели фильма провели большой отбор, подыскивая претендентов, которые бы могли походить на Владислава Галкина. В результате был найден актер "с 90-процентным совпадением антропометрии лица". Затем за три недели искусственный интеллект смог воссоздать лицо Галкина на основе анализа ранних серий "Диверсанта". Аналогичным образом проводилась работа по записи голоса покойного артиста.



Ранее Пол Маккартни выступил с виртуальным Джоном Ленноном. В их совместном исполнении впервые за 53 года с момента гибели легендарного артиста прозвучала песня I've Got A Feeling. Бывшие участники культового коллектива The Beatles смогли "воссоединиться" с помощью режиссера Питера Джексона. Применяя монтаж и компьютерные технологии, он отделил звук и изображение с архивных видео, добившись эффекта полного присутствия Леннона.



Автор: Злата Богатова

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