Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Поклонская призвала отказаться от сегрегации невакцинированных

4.11.2021 17:02

Фото: infox.sg



Посол России в Кабо-Верде, экс-депутат Государственной думы Наталья Поклонская предупредила о появлении в будущем городов для невакцинированных. В своем телеграм-канале она призвала отказаться от сегрегации по прививочному статусу.



По словам Натальи Поклонской, не следует делить людей на привитых и непривитых. Необходимо анализировать сведения и заботиться о своем здоровье, не поддаваясь на какие-либо провокации. Важно не падать духом, подчеркнула посол РФ в Кабо-Верде в своем телеграм-канале. Подчеркнув, что не выступает против вакцин, она указала, что все должны иметь возможность выбора и равные права, вне зависимости от того, есть ли у них QR-код, вовсе не гарантирующий отсутствие вируса.



Дипломат прокомментировала введение разными странами ограничений на посещение общественных мест - магазинов, ресторанов и аптек, сравнив электронные свидетельства о прививке с "карточкой на гражданские права". По мнению Поклонской, в действительности это можно считать мерой "завуалированного принуждения к необязательной вакцинации".



На фоне последних нововведений может сформироваться множество практически бесправных людей, которые не делали прививки и потому не имеют кодов, предположила посол. Поклонская задалась вопросом, где эти граждане будут работать и лечиться, как вообще они будут жить. Дипломат предположила, что со временем предложат и "QR-коды для невакцинированных людей" или для них начнут строить "целые города и села", магазины и т.д.



Ранее свой пост покинула глава Минкультуры Эстонии Аннели Отт, подвергавшаяся в последнее время критике из-за отказа прививаться.



Автор: Злата Богатова

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