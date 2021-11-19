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В Екатеринбурге отклонили коллективный иск против введения режима QR-кодов


04:01
В Екатеринбурге отклонили коллективный иск против введения режима QR-кодовФото: sledcom.ru

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении коллективного иска, в котором оспаривался пункт указа губернатора о введении режима QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса.

Как передает "Интерфакс", решение было вынесено накануне, 19 ноября.

Судья постановил оставить без удовлетворения коллективное заявление граждан, которые пытались оспорить распоряжение местных властей о новых мерах по борьбе с распространением опасной инфекции.

По данным региональных СМИ, у здания суда, где рассматривался иск юриста Ивана Волкова к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и его заместителю Алексею Шмыкову, собрались сторонники заявителя. Они также настаивали на отмене системы QR-кодов, введенной в Екатеринбурге еще в конце октября.

Выступления антипрививочников также были зафиксированы в Волгограде, где противники QR-кодов накануне смогли ворваться в кабинет главного санитарного врача региона. Возмущенные граждане потребовали у главы управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольги Зубаревой предъявить подтверждение о прививке против коронавируса.

На кадрах, которые позже распространились в соцсетях, можно было увидеть входящих к Зубаревой женщин, предлагающих ей показать QR-код и паспорт. После этого волгоградки начали поочередно открывать двери и других кабинетов, интересуясь у работников ведомства наличием QR-кодов. Всем, кто был замечен на рабочем месте без маски, они грозили составлением протокола.

Как передает "Интерфакс" запечатленные на этой записи женщины уже приходили в региональное ведомство, требуя обосновать законность отстранения от работы людей без прививок.

Напомним, ранее антиковидные ограничения не смогли оспорить в суде башкирские активисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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