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Скончался сооснователь UB40 Теренс Уилсон


7.11.2021 19:03
Скончался сооснователь UB40 Теренс УилсонФото: france24.com

Ушел из жизни один из сооснователей знаменитого музыкального коллектива UB40 Теренс Уилсон, передает ТАСС.

Экс-вокалисту британской регги-группы было шестьдесят четыре года. Музыкант умер в результате непродолжительной болезни.

О кончине бывшего участника коллектива UB40 Теренса Уилсона, известного среди коллег как Астро, сообщается в твиттере группы. Поделившись печальным известием, музыканты выразили близким покойного искренние соболезнования.

Группа UB40 появилась в 1978 году, и с тех пор по всему миру было продано 100 млн альбомов, пишет The Guardian. В Великобритании композиции этого коллектива входили в ведущие чарты более пятидесяти раз. В числе самых знаменитых песен группы нельзя не вспомнить такие композиции как кавер-версии на Red Red Wine Нила Даймонда и Can't Help Falling In Love Элвиса Пресли.

Теренс Уилсон оставался в коллективе до 2013 года, после чего занимался творчеством в составе группы Ali Campbell & Astro, к которой присоединился еще один экс-участник UB40 - британский исполнитель Али Кемпбелл.

В конце октября в Швеции умер один из основателей панк-группы Viagra Boys Бенджамин Валле, которому было лишь сорок семь лет. Коллеги не стали уточнять причины смерти, с теплотой вспоминая музыканта и называя его "любящим и добрым".

Автор: Злата Богатова

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