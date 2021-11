Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался сооснователь UB40 Теренс Уилсон

7.11.2021 19:03

Фото: france24.com



Ушел из жизни один из сооснователей знаменитого музыкального коллектива UB40 Теренс Уилсон, передает ТАСС.



Экс-вокалисту британской регги-группы было шестьдесят четыре года. Музыкант умер в результате непродолжительной болезни.



О кончине бывшего участника коллектива UB40 Теренса Уилсона, известного среди коллег как Астро, сообщается в твиттере группы. Поделившись печальным известием, музыканты выразили близким покойного искренние соболезнования.



Группа UB40 появилась в 1978 году, и с тех пор по всему миру было продано 100 млн альбомов, пишет The Guardian. В Великобритании композиции этого коллектива входили в ведущие чарты более пятидесяти раз. В числе самых знаменитых песен группы нельзя не вспомнить такие композиции как кавер-версии на Red Red Wine Нила Даймонда и Can't Help Falling In Love Элвиса Пресли.



Теренс Уилсон оставался в коллективе до 2013 года, после чего занимался творчеством в составе группы Ali Campbell & Astro, к которой присоединился еще один экс-участник UB40 - британский исполнитель Али Кемпбелл.



В конце октября в Швеции умер один из основателей панк-группы Viagra Boys Бенджамин Валле, которому было лишь сорок семь лет. Коллеги не стали уточнять причины смерти, с теплотой вспоминая музыканта и называя его "любящим и добрым".



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.11.2021 18:03 Назван самый сексуальный мужчина 2021 года

Назван самый сексуальный мужчина 2021 года 7.11.2021 16:19 Врачи пришили отрезанный палец гитаристу «Коррозии металла»

Врачи пришили отрезанный палец гитаристу «Коррозии металла» 6.11.2021 17:04 Бритни Спирс смогла впервые за долгое время встретиться с сыновьями

Бритни Спирс смогла впервые за долгое время встретиться с сыновьями 31.10.2021 21:33 Бузова прокомментировала отмену во МХАТе спектакля с ее участием

Бузова прокомментировала отмену во МХАТе спектакля с ее участием 31.10.2021 17:50 СМИ: Эмбер Херд снова обвиняют в лжесвидетельстве