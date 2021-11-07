|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Скончался сооснователь UB40 Теренс Уилсон
7.11.2021 19:03
Фото: france24.com
Ушел из жизни один из сооснователей знаменитого музыкального коллектива UB40 Теренс Уилсон, передает ТАСС.
Экс-вокалисту британской регги-группы было шестьдесят четыре года. Музыкант умер в результате непродолжительной болезни.
О кончине бывшего участника коллектива UB40 Теренса Уилсона, известного среди коллег как Астро, сообщается в твиттере группы. Поделившись печальным известием, музыканты выразили близким покойного искренние соболезнования.
Группа UB40 появилась в 1978 году, и с тех пор по всему миру было продано 100 млн альбомов, пишет The Guardian. В Великобритании композиции этого коллектива входили в ведущие чарты более пятидесяти раз. В числе самых знаменитых песен группы нельзя не вспомнить такие композиции как кавер-версии на Red Red Wine Нила Даймонда и Can't Help Falling In Love Элвиса Пресли.
Теренс Уилсон оставался в коллективе до 2013 года, после чего занимался творчеством в составе группы Ali Campbell & Astro, к которой присоединился еще один экс-участник UB40 - британский исполнитель Али Кемпбелл.
В конце октября в Швеции умер один из основателей панк-группы Viagra Boys Бенджамин Валле, которому было лишь сорок семь лет. Коллеги не стали уточнять причины смерти, с теплотой вспоминая музыканта и называя его "любящим и добрым".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|