Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Умер основатель шведской панк-группы Viagra Boys

29.10.2021 17:17

Фото: sub-cult.ru



Музыканты шведского пост-панк коллектива Viagra Boys сообщают о кончине основателя группы Бенджамина Валле.



Гитаристу было лишь сорок семь лет.



Как отмечается в сообщении, которое группа распространила в социальных сетях, на 48-году жизни скончался их основатель и гитарист Бенджамин Валле. Информации о том, что стало причиной смерти музыканта, пока нет.



Коллеги с теплотой вспоминают Валле, называя его "любящим и добрым". Участники Viagra Boys признались, что не могут "перестать плакать", просматривая многочисленные совместные фото. При этом они не сдерживают смех, потому что основатель группы, по их мнению, являлся "одним из самых забавных, глупых людей", с которыми они были знакомы.



Подчеркнув значимость вклада, который музыкант успел внести в творчество коллектива, музыканты подчеркнули, что "планета только что потеряла одного хорошего человека".



Бенджамин Валле участвовал в создании дебютного альбома Street Words, который Viagra Boys представила в 2018 году, а также был задействован в подготовке прошлогоднего мини-альбома Common Sense. Композиции, вошедшие в выпущенный в этом году Welfare Jazz, создавались без гитариста.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 127

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.10.2021 14:24 Рэпер Снуп Догг сообщил о кончине матери

Рэпер Снуп Догг сообщил о кончине матери 25.10.2021 22:27 Болдуин целился в камеру, когда пуля ранила оператора

Болдуин целился в камеру, когда пуля ранила оператора 25.10.2021 21:13 Тейлор Свифт завела страницу в соцсети «ВКонтакте»

Тейлор Свифт завела страницу в соцсети «ВКонтакте» 23.10.2021 21:37 Хейден Кристенсен вновь сыграет Дарта Вейдера

Хейден Кристенсен вновь сыграет Дарта Вейдера 23.10.2021 17:11 Дочь Пола Уокера отвел к алтарю Вин Дизель