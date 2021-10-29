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Умер основатель шведской панк-группы Viagra Boys


29.10.2021 17:17
Умер основатель шведской панк-группы Viagra BoysФото: sub-cult.ru

Музыканты шведского пост-панк коллектива Viagra Boys сообщают о кончине основателя группы Бенджамина Валле.

Гитаристу было лишь сорок семь лет.

Как отмечается в сообщении, которое группа распространила в социальных сетях, на 48-году жизни скончался их основатель и гитарист Бенджамин Валле. Информации о том, что стало причиной смерти музыканта, пока нет.

Коллеги с теплотой вспоминают Валле, называя его "любящим и добрым". Участники Viagra Boys признались, что не могут "перестать плакать", просматривая многочисленные совместные фото. При этом они не сдерживают смех, потому что основатель группы, по их мнению, являлся "одним из самых забавных, глупых людей", с которыми они были знакомы.

Подчеркнув значимость вклада, который музыкант успел внести в творчество коллектива, музыканты подчеркнули, что "планета только что потеряла одного хорошего человека".

Бенджамин Валле участвовал в создании дебютного альбома Street Words, который Viagra Boys представила в 2018 году, а также был задействован в подготовке прошлогоднего мини-альбома Common Sense. Композиции, вошедшие в выпущенный в этом году Welfare Jazz, создавались без гитариста.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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