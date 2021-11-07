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Врачи пришили отрезанный палец гитаристу «Коррозии металла»


7.11.2021 16:19
Врачи пришили отрезанный палец гитаристу «Коррозии металла»Фото: sb.by

Медикам удалось спасти палец гитариста российского музыкального рок-коллектива "Коррозия металла" Игоря Королева, пишет "Газета.Ru".

Член группы серьезно травмировал руку болгаркой, когда занимался дома ремонтными работами.

По словам Игоря Королева, после операции врачи наложили ему на руку гипс, поэтому он сможет играть на гитаре не раньше, чем через три недели. Музыкант пояснил, что получил травму левой руки, когда работал дома, используя болгарку. Особенно пострадал указательный палец гитариста. К счастью, врачам удалось спасти руку музыканта. Как пояснил Королев, медики "все пришили, все сделали".

Ранее директор группы "Коррозия металла" Мария Рунова рассказала, что доставленный в больницу Игорь Королев находится в шоковом состоянии. По ее словам, он получил травму на дачном участке в Подмосковье. В беседе с "Пятым каналом" Рунова отметила, что коллектив на некоторое время лишился гитариста.

В минувшем октябре вокалист легендарного американского коллектива Motley Crue сломал ребра, упав со сцены во время концертного выступления. Поднявшись, 60-летний Винс Нил намеревался продолжать исполнение композиции Don't Go Away Mad (Just Go Away), но коллеги убедили его обратиться за помощью к медикам. ЧП случилось во время выступления группы в Теннесси. Группа участвовала в музыкальном фестивале в Пиджен-Фордж.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 176

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