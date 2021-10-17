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Вокалист Motley Crue сломал ребра во время концерта


17.10.2021 18:32
Вокалист Motley Crue сломал ребра во время концертаФото: townsquare.media

В США получил серьезные травмы вокалист известной американской группы Motley Crue Винс Нил.

60-летний музыкант упал со сцены, после чего врачи диагностировали у него переломы нескольких ребер.

ЧП случилось во время выступления группы в Теннесси, передает телеканал CNN. Коллектив Motley Crue участвовал в фестивале в Пиджен-Фордж. В пятницу, 15 октября, Винс Нил исполнял там композицию Don't Go Away Mad (Just Go Away).

Судя по фото- и видеокадрам с концерта, а также рассказам очевидцев, Винс Нил активно перемещался по сцене. Совершив очередной оборот, он оказался у самого края и не смог в тот момент удержать равновесие.

Поднявшись после падения, артист намеревался продолжать петь. Однако коллеги убедили его обратиться за помощью к медикам. Вскоре выяснилось, что солист, упав со сцены, сломал несколько ребер и теперь ему очень трудно дышать.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

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