Вокалист Motley Crue сломал ребра во время концерта

17.10.2021 18:32

Фото: townsquare.media



В США получил серьезные травмы вокалист известной американской группы Motley Crue Винс Нил.



60-летний музыкант упал со сцены, после чего врачи диагностировали у него переломы нескольких ребер.



ЧП случилось во время выступления группы в Теннесси, передает телеканал CNN. Коллектив Motley Crue участвовал в фестивале в Пиджен-Фордж. В пятницу, 15 октября, Винс Нил исполнял там композицию Don't Go Away Mad (Just Go Away).



Судя по фото- и видеокадрам с концерта, а также рассказам очевидцев, Винс Нил активно перемещался по сцене. Совершив очередной оборот, он оказался у самого края и не смог в тот момент удержать равновесие.



Поднявшись после падения, артист намеревался продолжать петь. Однако коллеги убедили его обратиться за помощью к медикам. Вскоре выяснилось, что солист, упав со сцены, сломал несколько ребер и теперь ему очень трудно дышать.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 222

