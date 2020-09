Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Для фильмов, претендующих на «Оскар», ЛГБТ-тема станет почти обязательной

9.9.2020 22:02

Фото: vk.com



Американская киноакадемия объявила о введении новых критерией для лент, которые в будущем будут претендовать на "Оскар" в номинации "Лучший фильм".



Речь идет о тематике, составе героев и творческих коллективов, в которых должны обязательно входить представители расовых, гендерных и этнических меньшинств, а также инвалиды.



Первая группа критериев подразумевает, что фильм, выдвигаемый на получение престижной премии, должен удовлетворять одному из требований к составу персонажей и тематике. По меньшей мере один из главных героев либо заметный второстепенный персонаж должен представлять собой азиата, афроамериканца, индейца, инуита выходца из Латинской Америки, Ближнего Востока или Северной Африкииндейцем либо уроженца одного из тихоокеанских островов.



Кроме того, как минимум 30% второстепенных и эпизодических ролей должны включать в себя женщин, представителей расовых или этнических меньшинств, ЛГБТ-меньшинств либо людей с ограниченными возможностями.



При этом актуальные и важные проблемы одной из указанных групп должны обязательно найти отражение в сюжете кинокартины. Отдельные критерии были введены в отношении творческих команд, задействованных в создании лент.



Предполагается, что обновленные стандарты вступят в силу уже со следующего года. Сначала их признают "желательными", но уже с 2024 года все фильмы, претендующие на "Оскар" в номинации "Лучшая картина", в обязательном порядке должны будут соответствовать по меньшей мере двум из четырех групп критериев.



Предполагается, что изменения будут способствовать лучшему представлению населения во всем его многообразии, подчеркнули президент киноакадемии Дэвид Рубин и гендиректор Дон Хадсон.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 108

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 2.9.2020 04:14 Во Флориде найден мертвым автор хита I Like To Move It Эрик Морилло

Во Флориде найден мертвым автор хита I Like To Move It Эрик Морилло 31.8.2020 18:12 Ефремов в момент аварии не был за рулем, заявил еще один свидетель

Ефремов в момент аварии не был за рулем, заявил еще один свидетель 29.8.2020 21:14 В возрасте 43 лет умер актер Чедвик Боузман, сыгравший в «Черной Пантере»

В возрасте 43 лет умер актер Чедвик Боузман, сыгравший в «Черной Пантере» 26.8.2020 11:53 Файзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильма

Файзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильма 18.8.2020 23:42 Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной