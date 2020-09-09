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Для фильмов, претендующих на «Оскар», ЛГБТ-тема станет почти обязательной


9.9.2020 22:02
Для фильмов, претендующих на «Оскар», ЛГБТ-тема станет почти обязательнойФото: vk.com

Американская киноакадемия объявила о введении новых критерией для лент, которые в будущем будут претендовать на "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Речь идет о тематике, составе героев и творческих коллективов, в которых должны обязательно входить представители расовых, гендерных и этнических меньшинств, а также инвалиды.

Первая группа критериев подразумевает, что фильм, выдвигаемый на получение престижной премии, должен удовлетворять одному из требований к составу персонажей и тематике. По меньшей мере один из главных героев либо заметный второстепенный персонаж должен представлять собой азиата, афроамериканца, индейца, инуита выходца из Латинской Америки, Ближнего Востока или Северной Африкииндейцем либо уроженца одного из тихоокеанских островов.

Кроме того, как минимум 30% второстепенных и эпизодических ролей должны включать в себя женщин, представителей расовых или этнических меньшинств, ЛГБТ-меньшинств либо людей с ограниченными возможностями.

При этом актуальные и важные проблемы одной из указанных групп должны обязательно найти отражение в сюжете кинокартины. Отдельные критерии были введены в отношении творческих команд, задействованных в создании лент.

Предполагается, что обновленные стандарты вступят в силу уже со следующего года. Сначала их признают "желательными", но уже с 2024 года все фильмы, претендующие на "Оскар" в номинации "Лучшая картина", в обязательном порядке должны будут соответствовать по меньшей мере двум из четырех групп критериев.

Предполагается, что изменения будут способствовать лучшему представлению населения во всем его многообразии, подчеркнули президент киноакадемии Дэвид Рубин и гендиректор Дон Хадсон.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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