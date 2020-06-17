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Адвокаты Эмбер Херд отказались защищать ее по делу о клевете в отношении Джонни Деппа


17.6.2020 14:22
Адвокаты Эмбер Херд отказались защищать ее по делу о клевете в отношении Джонни ДеппаФото: deon.pl

С американской актрисой решили расстаться сразу четверо адвокатов, которые должны были защищать ее в суде во время слушаний по делу о клевете в отношении Джонни Деппа.

Теперь интересы Эмбер Херд будут представлять юристы из штата Вирджиния, где будет проходить процесс.

Как передает портал We Got This Covered, члены юридической команды Роберты Каплан отказались от сотрудничества с 34-летней звездой. Причиной этого могли стать возросшие расходы на постоянные командировки на фоне пандемии нового коронавируса.

Известно, что теперь в суде Эмбер Херд будут представлять американские юристы - адвокаты из штата Вирджиния, на территории которого будет рассматриваться иск Джонни Деппа.

Защита актера, отреагировав на случившееся, выразила намерение узнать, почему соучредительница Фонда правовой защиты #TimesUp Каплан больше не будет задействована в этом деле.

Ранее были обнародованы доказательства того, что Эмбер Херд сама избивала Джонни Деппа, когда они еще являлись законными супругами. Как заявили эксперты юридической компании Wallin & Klarich, актрисе может грозить три года тюрьмы, если ее признают виновной в фальсификации побоев, которые ей якобы в прошлом нанес муж.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 254

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