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Обнародованы доказательства того, что Эмбер Херд сама избивала Джонни Деппа
3.2.2020 01:15
Фото: stylebistro.com
В Сеть попали записи, сделанные в 2015 году, на которых можно услышать голоса бывших супругов.
Представители Джонни Деппа, прокомментировав материалы, где как пара на высоких тонах выясняет отношения, назвали их доказательством агрессивного поведения Эмбер Херд.
Звезды до сих пор продолжают судебные разбирательства, а их адвокаты ищут любого рода доказательства вины Эмбер Херд и Джонни Деппа. На этот раз появились свидетельства того, что актриса и сама могли избивать своего спутника.
Судя по опубликованным в Сети записям, Джонни Депп пытался помириться с супругой после того, как она кинула в него неким тяжелым предметом. Признав, что иногда бывает вспыльчива, Эмбер Херд в ответ признала, что пыталась его ударить. Однако с ее мужем "все в порядке". При это она отмечает, что даже если позволяет себе бросаться "кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит". Херд также говорит, что периодически испытывает такую злость, "что теряет рассудок".
Адвокаты Джонни Деппа уже выступили с заявлением о том, что в действительности их клиент сам не раз становился жертвой домашнего насилия. По мнению юристов, расшифровки этих записей указывают на крайнюю степень агрессивного поведения его бывшей жены.
Напомним, звезды официально оформили развод в 2017 году. Херд на протяжении долгого времени обвиняла Деппа в алкоголизме и насилии, тогда как артист, бросивший ради нее мать своих двух детей Ванессу Паради, продолжает попытки оправдаться. По словам актера, Херд попросту врет, пытаясь его оклеветать.
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