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«Роснефть» подала иск против РБК на 43 млрд рублей
22.5.2020 05:10
Фото: sledcom.ru
Компания "Роснефть" подала в суд на РБК из-за опубликованного ранее материала о бывших активах организации, передают российские СМИ.
Сумма иска составляет сорок три миллиарда рублей.
Как сообщили в медиахолдинге РБК, исковое заявление компания "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы, потребовав взыскать компенсацию за репутационный вред. Речь идет о материале под заголовком "Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП", который был опубликован 14 мая.
Свой ущерб в нефтяной компании оценили в сорок три миллиарда рублей.
В Союзе журналистов России (СЖР), прокомментировав действия "Роснефти", назвали неадекватной сумму требуемой компенсации. Как указано на портале организации, обороты средства массовой информации несопоставимы с масштабами компаний нефтяной отрасли.
В СЖР выразили намерение в будущем внимательно отслеживать развитием этой ситуации, информируя общественность. Данный случай в Союзе склонны воспринимать "как потенциально опасный прецедент", создающий угрозу для прав СМИ на свободу слова и свободного распространения информации.
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