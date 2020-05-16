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Физики нашли способ спасти «Крик» Мунка
16.5.2020 16:17
Фото: oreanda.ru
Ученые-физики установили способ, который может оказаться эффективным при спасении знаменитой картины норвежского художника Эдварда Мунка, передает ТАСС.
В последнее время желтая краска на полотне начала выцветать, она продолжает разрушаться из-за воздействия паров воды, соли и других соединений хлора.
Норвежские исследователи выяснили, что желтая краска на полотне "Крик" Эдварда Мунка портится под влиянием паров воды, соли и других соединений хлора. Ученые надеются, что их открытие окажется полезным при выборе мер по спасению произведения искусства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу синхротрона ESRF.
В Музее Мунка пояснили, что картины сейчас находятся в условиях, где поддерживается уровень влажности около 50%, а температура составляет примерно 20 градусов Цельсия. Предполагалось, что аналогичный режим установят и в новом музее, открытие которого намечалось на весну. Теперь же условия будут создаваться с учетом результатов исследования: выберут оптимальные для экспонатов параметры.
Ранее сообщалось о том, что "Джоконда" может больше никогда не покинуть Лувр. Специалисты пришли к выводу, что знаменитое полотно из-за своей хрупкости нуждается в крайне бережном хранении. Кроме того, на картине появилась трещина, которая уже пересекает практически всю поверхность доски. Поэтому произведению искусства противопоказаны любые перемещения, а также вибрации и изменения температурного режима.
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