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Музей Мунка готовится к выставке в Москве, следя за историей с похищением картины Куинджи


14:08
Музей Мунка готовится к выставке в Москве, следя за историей с похищением картины КуинджиФото: chernozem.info

Несмотря на недавний инцидент с дерзким похищением работы Архипа Куинджи, Музей Мунка продолжает подготовку к выставке в Третьяковке, передает ТАСС.

Предполагается, что экспозиция начнет работу уже в апреле.

Представители руководства норвежского Музея Мунка заявили о том, что следят за историей с похищением полотна Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Иностранные специалисты пытаются при этом оценить последствия произошедшего.

Вместе с тем, в Осло продолжается подготовка к выставке в Москве. Открытие экспозиции намечено на апрель этого года. Как отметила директор по коммуникациям норвежского музея Гитте Шильбред, процесс идет, согласно всем договоренностям.

Как указано на портале Третьяковки, работы художника Эдварда Мунка (1863-1944) можно будет увидеть в период с 15 апреля по 14 июля. Отмечается, что организаторы выставки собираются предложить посетителям взглянуть на творчество выдающегося экспрессиониста сквозь призму текстов Федора Достоевского (1821-1881). Художник очень любил творчество этого писателя.

В российскую столицу привезут порядка пятидесяти произведений. В их числе будет одна из версий знаменитого "Крика" Мунка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 190

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