Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался актер Сергей Карякин

29.4.2022 18:32

Фото: livejournal.com



Ушел из жизни российский киноактер Сергей Карякин, у которого ранее диагностировали онкологическое заболевание.



18 марта артисту исполнилось пятьдесят лет.



О смерти Сергея Карякина, который скончался на 51-м году жизни, рассказала его коллега Елена Ксенофонтова. На странице в соцсети она сообщила, что артист мужественно боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.



Сергей Карякин родился 18 марта 1972 года в Томске. Артист приобрел известность после съемок в многосерийных фильмах "В круге первом", "Перевал Дятлова", "Обратная сторона Луны" и других проектах.



Не так давно артист поделился с поклонниками страшным известием, рассказав, что врачи диагностировали у него онкологическое заболевание в поздней стадии. Как пояснил тогда Карякин, медики выявили крайне агрессивную форму рака языка. Из-за болезни он потерял способность работать и даже говорить. Актер признался тогда, что утратил "все возможности зарабатывать" и не способен проводить "даже частные онлайн-уроки".



По словам Карякина, локализация опухоли оказалась неудобная, поэтому он "не операбелен". Иммунотерапию он получал бесплатно, но ему все равно очень требовалась помощь - в начале апреля организм актера уже был настолько истощен, что вес упал до 47 кг. В результате супруга Карякина решила организовать сбор средств.



2 апреля ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева, прославившаяся после участия в картинах "Чародеи" и "Экипаж". Как сообщал тогда режиссер Николай Лебедев, артистка долгое время серьезно болела, но "сражалась до последнего". Актриса не смогла победить недуг, она скончалась на шестьдесят пятом году жизни.



Автор: Злата Богатова

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