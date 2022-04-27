|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Госдуме предложили лишить Хаматову звания народной артистки
27.4.2022 12:24
Фото: kino-teatr.ru
Член комитета Государственной думы РФ по культуре Сергей Соловьев выступил с предложением сформировать специальную комиссию, чтобы лишить звания народной артистки России Чулпан Хаматову.
Депутат с недовольством отреагировал на интервью 46-летней звезды театра и кино.
Не так давно Чулпан Хаматова в интервью латвийскому телеканалу высказалась о том, что не видит особого смысла в наличии у нее звания народной артистки. До этого актриса вместе с детьми покинула Россию и сейчас живет за рубежом. После отъезда артистка также делилась мнением о событиях, которые сейчас происходят в РФ.
Как заявил Сергей Соловьев, такими словами Чулпан Хаматова охарактеризовала "свое нравственное внутреннее содержание". Он также выразил сожаление в связи с тем, что некоторые отечественные деятели культуры, которым "родина дает им реализовывать свои таланты", затем покупают недвижимость в других странах, выбирая материальные ценности.
Напомним, не так давно в поддержку Чулпан Хаматовой выступил известный российский музыкант Андрей Макаревич.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|