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«Джоконда» больше никогда не покинет Лувр
21.10.2019 05:14
Фото: tourdeparis.info
Состояние произведения искусства не позволит ему экспонироваться где-либо за пределами музея Лувра, пишут "Известия". О том, что происходит со знаменитой картиной "Мона Лиза" ("Джоконда") Леонардо да Винчи (1452-1519), рассказали журналистам представители отдела живописи и отдела графики музея Венсен Дельевен и Луи Франк.
По словам представителей культурного учреждения, учитывая состояние этого всемирно известного произведения искусства, "Джоконда" вряд ли когда-нибудь сможет покинуть Лувр. Специалисты пояснили, что знаменитое полотно из-за своей хрупкости нуждается в крайне бережном хранении. Дельевен отметил, что на "Джоконде" появилась трещина, которая уже пересекает практически всю поверхность доски. Поэтому картине сейчас противопоказаны любые перемещения, а также вибрации и изменения температурного режима.
Напомним, не так давно картину Леонардо да Винчи вернули на прежнее место в Лувре. Произведение искусства ранее перемещали в другой зал из-за продолжающегося в музее масштабного ремонта. Теперь шедевр занимает свое прежнее место в Зале государств галереи Медичи в крыле Ришелье. До этого реставраторы заменили защитную панель на еще более прочное и прозрачное пуленепробиваемое стекло, а зал специально выкрасили в синий цвет.
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