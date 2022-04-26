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Макаревич объяснил свою критику в адрес россиян


26.4.2022 21:07
Макаревич объяснил свою критику в адрес россиянФото: webrelax.com

Известный российский артист Андрей Макаревич прокомментировал свое недавнее высказывание в адрес россиян, которые выражали недовольство в связи с массовым отъездом звезд.

Певец упомянул уехавших из РФ Аллу Пугачеву и Чулпан Хаматову, передает StarHit.

По словам Андрея Макаревича, он "имел в виду хамов", позволяющих себе публичные реплики "о людях, которым они в подметки не годятся". Артист пояснил, что подобные действия его взбесили, потому что он давно и хорошо знает Чулпан Хаматову и Аллу Пугачеву, имея представление о их деятельности и заслугах.

Артист подчеркнул, что Хаматова, "помимо того, что она гениальная актриса", смогла со своим фондом сделать очень многое, чтобы помочь больным детям. В результате Макаревич не смог сдержаться, когда увидел критику в адрес звезд, уехавших из России в последнее время. Лидер группы "Машина времени" высказал мнение о том, что довольно сложно будет найти замену некоторым артистам, и это заявление вызвало волну негативной реакции со стороны пользователе.

Макаревич также признался, что "не чувствует за собой вины" в связи с отъездом в Израиль.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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