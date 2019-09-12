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Уничтоживший динозавров астероид вызвал гигантское цунами
04:26
Фото: livejournal.com
Ученые пришли к такому выводу, исследовав химические вещества из кратера, образовавшегося на месте падения астероида, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences. По мнению экспертов, уничтоживший динозавров астероид вызвал гигантское цунами.
Как сообщают специалисты, исследовавшие образцы из глубокой скважины, пробуренной под ударным кратером Чиксулуб в Мексике, они получили представление о том, что случилось вскоре после удара астероида. По словам профессора Технологического университета им. Кертина Клити Грайс, в результате анализа пород, которые извлекались с различного уровня - на глубине от 500 до 1300 метров - стало очевидным, что уже через несколько суток кратер Чиксулуб был полностью затоплен.
Ученые полагают, что именно падение астероида диаметром порядка 10 км явилось причиной массового вымирания, когда в конце мелового периода с лица Земли исчезло около 76% существовавших на то момент растений и животных. Среди них, в частности, были и все нелетающие динозавры. Результаты анализа образцов пород из кратера, когда исследователи изучали найденные в них химические вещества, свидетельствуют о том, что астероид спровоцировал цунами высотой в несколько сотен метров.
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