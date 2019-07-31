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В Ирландии найдена мертвой блогер Мари Хингст
31.7.2019 19:11
Фото: welt.de
Приехавшая в Дублин из Германии Мари Софи Хингст ранее получила широкую популярность после публикаций о еврейских родственниках, якобы погибших во время Холокоста. Однако позже СМИ выяснили, что эти люди не были евреями.
Тело 31-летней блогерши было найдено в ее доме. Как заявили представители экстренных служб Дублина, Мари Хингст обнаружена мертвой в постели, при этом явных признаков смерти криминального характера на ее теле выявлено не было. Более точные выводы можно будет лишь после того, как эксперты проведут вскрытие, отметили в полиции.
Как напоминает Die Zeit, немка получила широкую известность после серии публикаций о своих предках, большинство из которых якобы стали жертвами Холокоста. Блог под названием "Read on my dear, read on" она начала активно вести в 2013 году, приехав на стажировку в Дублин.
Ранее Хингст направила в израильский мемориал "Яд Вашем" список, в который вошли истории двадцати двух жертв нацистов. Как утверждала блогер, большинство этих людей погибли в Освенциме. Позднее выяснилось, что в перечне были лишь три имени реально существовавших людей, однако они не имели какого-либо отношения к Холокосту.
Точку в этом странном деле поставили работники архива германского города Штральзунд. Они установили, что дед и бабушка Мари были протестантами - соответственно священником и зубным врачом.
Вплоть до разоблачения Хингст активно сближалась с местной еврейской общиной, не раз принимала участие в различных мероприятиях, а также взаимодействовала с Центром еврейских исследований им. Сельмы Штерн и другими организациями аналогичной направленности, не раз выступая от лица потомков жертв Холокоста.
В 2017 году Хингст получила звание "блогер года", на тот момент ее аудитория достигала примерно 240 тысяч подписчиков.
За последние дни произошел целый ряд трагических событий, в результате которых погибли блогеры. Так, в Москве была найдена студентка, за публикациями которой следили около 80 тысяч человек. Девушке перерезали горло, а тело сложили в чемодан. Незадолго до этого в Петербурге нашли тело известного видеоблогера из Белоруссии, который вместе с местным диггером готовил новый ролик, спустившись в коллектор.
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