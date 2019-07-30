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Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве
30.7.2019 22:48
Фото: vk.com
По данным представителей МВД, подозреваемый - мужчина 1986 года рождения.
Ранее по факту гибели молодой женщины, тело которой было найдено 27 июля в квартире жилого дома по улице Пырьева, возбудили уголовное дело.
Как передает агентство "Интерфакс", столичная полиция сумела поймать подозреваемого в убийстве девушки-блогера. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила, что задержанного мужчину сейчас доставляют в следственный отдел, где начнется допрос и другие следственные действия.
В СКР отметили, что в причастности к преступлению подозревают мужчину 1986 года рождения. Сведений о мотивах убийства из официальных источников пока не поступало.
Напомним, ЧП случилось на западе Москвы, где были найдены останки студентки. Труп девушки, которая проживала в съемной квартире и вела блог с аудиторией около 80 тысяч подписчиков, обнаружил хозяин жилья. К мужчине обратились обеспокоенные родители студентки, которые никак не могли с ней связаться, и попросили узнать, все ли в порядке с их дочерью. Владелец квартиры выяснил, что тело девушки, скончавшейся от резано-колотых ран, убийца сложил в чемодан.
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