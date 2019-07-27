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В Петербурге найдено тело известного видеоблогера из Белоруссии
27.7.2019 22:19
Фото: кадр видео с youtube.com
ЧП случилось на набережной реки Карповки, где в канализационном коллекторе были найдены тела двух мужчин.
Позднее выяснилось, что погиб автор блога на YouTube "Дорога к фильму - Road to film", аудитория которого превышает 500 тыс. подписчиков.
По данным регионального главка МЧС, тела двух мужчин, 1986 и 1978 г.р., были найдены сегодня утром в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки. По факту трагического инцидента уже проводят проверку следственные органы. В СУ СКР по Северной столице, подтвердив информацию о ЧП, отметили, что явных признаков смерти криминального характера на телах мужчин выявлено не было.
Предположительно, блогер и сопровождавший его петербургский диггер спустились в коллектор на глубину примерно пяти метров, намереваясь подготовить материал для нового ролика. Вскоре связь с ними прервалась. В ряде СМИ также появились сообщения о том, что белорусский блогер мог погибнуть в результате падения с высоты, тогда как сопровождавший его петербуржец задохнулся.
Ранее на Аляске во время свадебного путешествия трагически погибла 24-летняя белорусская актриса и режиссер-документалист Вероника Никонова.
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