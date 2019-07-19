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Поджигатель студии в Киото в прошлом лечился от психического заболевания
08:15
Фото: vk.com
В Японии правоохранители решили назвать имя злоумышленника, учитывая серьезность инцидента. Как стало известно, в поджоге студии аниме в городе Киото признался Синдзи Ооба. По последним данным, жертвами трагедии стали тридцать три человека, тридцать шесть пострадали. Состояние некоторых пациентов остается критическим.
О виновнике ЧП известно, что в последнее время он нигде не работал, существуя на социальное пособие. В прошлом у мужчины было диагностировано расстройство психики, после чего он получал соответствующее лечение, передает телевизионный канал NHK. Со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования, уточняется, что в дом к Ооба регулярно приходил медработник, так как у мужчины в прошлом было выявлено психическое заболевание.
В Японии личные сведения подозреваемых обычно не раскрываются до определенного момента, однако правоохранительные органы Киото, учитывая серьезность и масштаб случившегося, решили "обнародовать личность" злоумышленника раньше положенного срока. На данный момент мужчина не арестован, так как находится в больнице и нуждается в лечении. Он был экстренно госпитализирован в числе тех тридцати шести человек, которые пострадали в результате поджога.
В ходе расследования было установлено, что утром в четверг мужчина, купив заранее бензин, пришел в студию аниме Kyoto Animation, известную также под сокращенным названием KyoAni, которая располагается в трехэтажном здании. Облив пол на первом этаже горючим, Оооба совершил поджог. Практически сразу после этого его задержали полицейские. Мужчина выкрикивал, что студия у него якобы "украла новеллу".
Пламя, стремительно распространяясь, практически моментально охватило здание, в котором на тот момент находилось более семидесяти человек. В итоге полностью выгорела площадь порядка 700 квадратных метров. Останки погибших идентифицировать сложно, предстоит проводить экспертизы.
Наибольшее число погибших после тушения пожара нашли на третьем этаже, у ведущей на крышу лестницы. Предположительно, сотрудники пытались спастись, но им не хватило времени. Из тех, кто был в здании, не пострадали лишь семь человек. Тридцать шесть были доставлены в больницы с ожогами и отравлением продуктами горения. Состояние некоторых пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое.
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