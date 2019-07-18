Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter До 33 человек увеличилось число жертв поджога студии аниме в Киото

18.7.2019 22:24

Фото: vesti-ukr.com



Ранее местные власти подтвердили сведения о 25 погибших.



По последним данным, в больницах японского Киото сейчас находятся порядка тридцати пострадавших, которые получили ожоги и отравились продуктами горения.



Как заявили представители пожарного управления города, которое в Японии также осуществляет деятельность в качестве скорой помощи и спасательной службы, "число жертв пожара возросло до 33 человек". После ликвидации пламени пожарные уже тщательно обследовали все этажи здания, отмечается в официальном сообщении.



По данным телевизионного канала NHK, в больницы после ЧП были доставлены около тридцати пострадавших.



41-летний мужчина, подозреваемый в поджоге студии, был задержан полицией на месте происшествия практически сразу после начала пожара. Позже в здании обнаружили несколько ножей, которые, предположительно, злоумышленник пронес с собой. Подозреваемого пока не допрашивали, пояснили в полиции Киото. Мужчину вместе с другими пострадавшими экстренно госпитализировали, у него ожоги головы и груди.



Как заявил руководитель компании Kyoto Animation, которой принадлежит студия, не так давно на официальный электронный адрес фирмы поступали послания с угрозами. С чем они могли быть связаны, пока не уточняется. Нет сведений и о вероятных мотивах нападавшего.



К настоящему времени полицейские выяснили, что подозреваемый приобрел сорок литров бензина на АЗС, расположенной в 500 метрах от студии. Залив горючее в две канистры, он на тележке повез их к месту ЧП.



Автор: Злата Богатова

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