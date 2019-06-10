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Ученые впервые зафиксировали корональный выброс не у Солнца, а у другой звезды
10:12
Фото: simulationcurriculum.com
Обсерватория «Чандра»
По данным астрономов, им удалось обнаружить это явление во время наблюдений за звездой HR 9024, которую от нашей планеты отдаляют около 450 световых лет.
Открытие, имеющее большое научное значение, сделано благодаря американскому телескопу Chandra, сообщает ТАСС.
Как отмечается на портале Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астрономы в первый раз смогли зафиксировать корональные выбросы массы - гигантских объемов плазмы из атмосферы - не у Солнца, а другого небесного тела. Речь идет о звезде HR 9024, она находится на расстоянии около 450 световых лет от Земли, отмечается в сообщении.
По словам одной из участниц этого исследования, Костанцы Арджироффи, ранее специалисты не могли быть полностью уверенными в том, что их прогнозы, связанные с такого рода явлениями, подтвердятся. В прошлом модели создавали исключительно на базе сведений, получаемых в рамках наблюдений за активностью Солнца.
Ранее ученые уже не раз могли наблюдать вспышки, возникавшие у других небесных тел. Однако корональных выбросов на таких объектах еще никогда зафиксировать не удавалось, пояснила Арджироффи. Поэтому полученный результат можно рассматривать как подтверждение понимания процессов, случающихся в ходе вспышек.
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