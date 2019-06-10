Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые впервые зафиксировали корональный выброс не у Солнца, а у другой звезды

10:12

Фото: simulationcurriculum.com

Обсерватория «Чандра»



По данным астрономов, им удалось обнаружить это явление во время наблюдений за звездой HR 9024, которую от нашей планеты отдаляют около 450 световых лет.



Открытие, имеющее большое научное значение, сделано благодаря американскому телескопу Chandra, сообщает ТАСС.



Как отмечается на портале Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астрономы в первый раз смогли зафиксировать корональные выбросы массы - гигантских объемов плазмы из атмосферы - не у Солнца, а другого небесного тела. Речь идет о звезде HR 9024, она находится на расстоянии около 450 световых лет от Земли, отмечается в сообщении.



По словам одной из участниц этого исследования, Костанцы Арджироффи, ранее специалисты не могли быть полностью уверенными в том, что их прогнозы, связанные с такого рода явлениями, подтвердятся. В прошлом модели создавали исключительно на базе сведений, получаемых в рамках наблюдений за активностью Солнца.



Ранее ученые уже не раз могли наблюдать вспышки, возникавшие у других небесных тел. Однако корональных выбросов на таких объектах еще никогда зафиксировать не удавалось, пояснила Арджироффи. Поэтому полученный результат можно рассматривать как подтверждение понимания процессов, случающихся в ходе вспышек.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10.6.2019 11:29 Названа дата выхода видеоигры Cyberpunk 2077 с участием Киану Ривза

Названа дата выхода видеоигры Cyberpunk 2077 с участием Киану Ривза 31.5.2019 12:56 В НАСА назвали дату возвращения на Землю космического грузовика Dragon

В НАСА назвали дату возвращения на Землю космического грузовика Dragon 30.5.2019 01:09 Российские космонавты Кононенко и Овчинин завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Кононенко и Овчинин завершили выход в открытый космос 28.5.2019 16:43 В Великобритании создали робота для сбора малины

В Великобритании создали робота для сбора малины 14.5.2019 21:29 Производитель тамагочи анонсировал выпуск обновленной игрушки