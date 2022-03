Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В супермаркетах Канады убирают с полок российские товары

28.3.2022 09:02

Фото: blogspot.com



Товары российского производства начали убрать с полок в сети супермаркетов Канады, передает местное издание Globe and Mail.



Как поясняет газета, меры принимаются на фоне ранее объявленных в отношении РФ санкционных ограничений.



В связи со спецоперацией, которую Россия сейчас проводит на территории Украины, и объявленными ранее санкциями в отношении РФ странами Запада, на полках крупных супермаркетов Канады теперь не будут представлены квас, семена подсолнечника, зефир в шоколаде, а также другие товары российского производства - все они отправились на склад отправились.



Компания Empire Company Ltd., являющаяся владельцем продуктовых сетей FreshCo, Safeway и Sobeys объявила о соответствующем решении еще в первых числах марта. Аналогичные меры предприняло и руководство торговой сети Metro Inc. Как пояснили представители ритейлера Loblaw Companies, сейчас они следят, чтобы российская продукция не заказывалась повторно.



Отмечается, что речь идет в общей сложности примерно о десяти единицах товара. Экономисты восприняли исчезновение этой продукции как некий символический жест, который практически никак не повлияет на состояние российской экономики.



Автор: Злата Богатова

