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В супермаркетах Канады убирают с полок российские товары
28.3.2022 09:02
Фото: blogspot.com
Товары российского производства начали убрать с полок в сети супермаркетов Канады, передает местное издание Globe and Mail.
Как поясняет газета, меры принимаются на фоне ранее объявленных в отношении РФ санкционных ограничений.
В связи со спецоперацией, которую Россия сейчас проводит на территории Украины, и объявленными ранее санкциями в отношении РФ странами Запада, на полках крупных супермаркетов Канады теперь не будут представлены квас, семена подсолнечника, зефир в шоколаде, а также другие товары российского производства - все они отправились на склад отправились.
Компания Empire Company Ltd., являющаяся владельцем продуктовых сетей FreshCo, Safeway и Sobeys объявила о соответствующем решении еще в первых числах марта. Аналогичные меры предприняло и руководство торговой сети Metro Inc. Как пояснили представители ритейлера Loblaw Companies, сейчас они следят, чтобы российская продукция не заказывалась повторно.
Отмечается, что речь идет в общей сложности примерно о десяти единицах товара. Экономисты восприняли исчезновение этой продукции как некий символический жест, который практически никак не повлияет на состояние российской экономики.
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