Названы основные плюсы для организма при отказе от сахара и сладкого

26.2.2022 16:03

Специалисты перечислили главные плюсы для организма при отказе от сахара, передает портал Eat This, Not That!



По мнению экспертов, отказавшись от сладкого лишь на месяц можно значительно улучшить качество жизни.



Медики отмечают, что наибольший вред организму приносит сахар в составе напитков, закусок и десертов. Добавки, обеспечивающие хороший вкус, при слишком частом употреблении могут привести к таким негативным последствиям как диабет или жировая болезнь печени.



Исследователи провели эксперимент, участникам которого предлагалось фиксировать изменения в теле после полного отказа от сахара и сладких продуктов. Как оказалось, первым делом испытуемые отмечали уменьшение воспалительных процессов.



Установлено, что снижение потребления и отказ от сахара понижает риск возникновения таких заболеваний как диабет, артрит и болезнь Альцгеймера, а также помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых проблем. Кроме того, уменьшив количество опасных продуктов в рационе, снижается риск развития депрессивных состояний - многие участники эксперимента отмечали, что у них с каждым днем улучшалось настроение.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 154

