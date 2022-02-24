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Женская сеть myJulia.ru
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Названы самые полезные для сердца продукты
24.2.2022 18:08
Фото: my.ua
Диетологи посоветовали как можно чаще употреблять в пищу жирную рыбу, фасоль и персики, чтобы сохранить сердце здоровым, передает портал Eat This, Not That!
По мнению специалистов, именно эти продукты способны предотвратить или значительно уменьшить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Как отмечают врачи, в меню должно быть максимальное количество овощей и фруктов, а также свежая зелень. Диетологи уточняют, что лучше не выжимать сок, а употреблять такие продукты в пищу целыми или готовить из них салаты.
В персиках содержится множество веществ, особенно полезных для сердца. Добавив их в рацион, можно уберечься или снизить риск развития очень опасных болезней. Кроме того, в рационе должны присутствовать цельнозерновые макароны и хлеб, которые уменьшают вероятность инсульта, ишемической болезни сердца и метаболического синдрома.
Полезны также фасоль, нут и чечевица, которые содержат много белка и клетчатки. Эти продукты можно считать здоровой альтернативой белкам животного происхождения, подчеркнули специалисты.
Эксперты добавили, что красное мясо стоит заменить рыбой, в состав которой входят омега-3-жирные кислоты, положительно воздействующие на организм. Нельзя при этом забывать и о молочных продуктах, курином мясе и оливковом масле, напомнили диетологи. В рационе необходимо снижать объем трансжиров и насыщенных жиров, заменяя их на ненасыщенные.
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