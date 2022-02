Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы самые полезные для сердца продукты

24.2.2022 18:08

Фото: my.ua



Диетологи посоветовали как можно чаще употреблять в пищу жирную рыбу, фасоль и персики, чтобы сохранить сердце здоровым, передает портал Eat This, Not That!



По мнению специалистов, именно эти продукты способны предотвратить или значительно уменьшить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.



Как отмечают врачи, в меню должно быть максимальное количество овощей и фруктов, а также свежая зелень. Диетологи уточняют, что лучше не выжимать сок, а употреблять такие продукты в пищу целыми или готовить из них салаты.



В персиках содержится множество веществ, особенно полезных для сердца. Добавив их в рацион, можно уберечься или снизить риск развития очень опасных болезней. Кроме того, в рационе должны присутствовать цельнозерновые макароны и хлеб, которые уменьшают вероятность инсульта, ишемической болезни сердца и метаболического синдрома.



Полезны также фасоль, нут и чечевица, которые содержат много белка и клетчатки. Эти продукты можно считать здоровой альтернативой белкам животного происхождения, подчеркнули специалисты.



Эксперты добавили, что красное мясо стоит заменить рыбой, в состав которой входят омега-3-жирные кислоты, положительно воздействующие на организм. Нельзя при этом забывать и о молочных продуктах, курином мясе и оливковом масле, напомнили диетологи. В рационе необходимо снижать объем трансжиров и насыщенных жиров, заменяя их на ненасыщенные.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 142

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.2.2022 13:08 В Великобритании сняли все коронавирусные ограничения

В Великобритании сняли все коронавирусные ограничения 24.2.2022 09:01 На юге России приостановили работу 12 аэропортов

На юге России приостановили работу 12 аэропортов 24.2.2022 08:33 Принц Гарри судится с британской газетой

Принц Гарри судится с британской газетой 24.2.2022 07:35 СМИ: Кейт Миддлтон уговаривает принца Уильяма на четвертого ребенка

СМИ: Кейт Миддлтон уговаривает принца Уильяма на четвертого ребенка 23.2.2022 16:00 Европейская страна впервые в истории выдала РФ криминального авторитета