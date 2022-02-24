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Принц Гарри судится с британской газетой
24.2.2022 08:33
Фото: unian.net
Принц Гарри направил в Верховный суд иск о клевете в отношении Associated Newspapers Limited (ANL).
Какая именно публикация стала причиной недовольства внука Елизаветы II, пока можно лишь догадываться, отмечает Sky News.
Компания Associated Newspapers Limited (ANL), которая указана в иске принца в качестве ответчика, издает The Daily Mail, The Mail On Sunday и MailOnline. Представитель принца Гарри подтвердил информацию о том, что иск был подан накануне, 23 февраля.
Напомним, не так давно The Mail on Sunday публично принесла извинения герцогине Сассекской Меган Маркл за публикацию письма, которое было адресовано ее отцу. В Великобритании многие пользователи Twitter тогда даже запустили хештег #MeghanMarkleWon ("Меган Маркл Выиграла"). Разбирательства по иску супруги принца Гарри продолжались несколько лет.
Тем временем герцогиня Кембриджская ведет разговоры со своим супругом, принцем Уильям, о пополнении в их семействе. Кейт Миддлтон разоткровенничалась во время визита в развлекательный парк Lego PlayLab в Копенгагене и призналась, что мечтает об еще одном ребенке. Супруги воспитывают сейчас сыновей Луи и Джорджа, а также дочку Шарлотту.
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