Принц Гарри судится с британской газетой

24.2.2022 08:33

Принц Гарри направил в Верховный суд иск о клевете в отношении Associated Newspapers Limited (ANL).



Какая именно публикация стала причиной недовольства внука Елизаветы II, пока можно лишь догадываться, отмечает Sky News.



Компания Associated Newspapers Limited (ANL), которая указана в иске принца в качестве ответчика, издает The Daily Mail, The Mail On Sunday и MailOnline. Представитель принца Гарри подтвердил информацию о том, что иск был подан накануне, 23 февраля.



Напомним, не так давно The Mail on Sunday публично принесла извинения герцогине Сассекской Меган Маркл за публикацию письма, которое было адресовано ее отцу. В Великобритании многие пользователи Twitter тогда даже запустили хештег #MeghanMarkleWon ("Меган Маркл Выиграла"). Разбирательства по иску супруги принца Гарри продолжались несколько лет.



Тем временем герцогиня Кембриджская ведет разговоры со своим супругом, принцем Уильям, о пополнении в их семействе. Кейт Миддлтон разоткровенничалась во время визита в развлекательный парк Lego PlayLab в Копенгагене и призналась, что мечтает об еще одном ребенке. Супруги воспитывают сейчас сыновей Луи и Джорджа, а также дочку Шарлотту.



