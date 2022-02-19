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Елизавета II заразилась COVID-19


15:02
Елизавета II заразилась COVID-19Фото: livejournal.com

Елизавета II заразилась коронавирусом, передает Associated Press со ссылкой на Букингемский дворец.

По официальным данным, заболевание у британской королевы протекает в довольно легком виде.

На прошлой неделе появились сведения о том, что уже во второй раз заразился COVID-19 принц Чарльз. Как указывалось в официальном Twitter-аккаунте 73-летнего наследника британского престола, после положительного теста на коронавирус принц Уэльский переносит либо отменяет свое участие во всех публичных мероприятиях.

Вслед за супругом заразилась коронавирусом и герцогиня Корнуолльская Камилла. Отмечалось, что за два дня до того, как принц Чарльз получил положительный тест на COVID-19, он встречался с Елизаветой II.

Напомним, первый раз старший сын королевы Елизаветы II перенес это заболевание еще весной 2020 года.

Ранее коронавирус подтвердился у 81-летней датской королевы Маргрете. Ее величество самоизолировалась в резиденции Амалиенборг сразу после 8 февраля, когда получила положительный тест на COVID-19. В официальном сообщении двора подчеркивалось, что королева, отменив запланированную поездку на отдых в Норвегию, соблюдает все рекомендации медиков.

В начале минувшего января стало известно, что COVID-19 заразились трижды к тому времени вакцинированные король и королева Швеции. Карл XVI Густав, являющийся кузеном датской королевы, и его супруга перенесли заболевание в достаточно легкой форме.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 217

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