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Елизавета II заразилась COVID-19
15:02
Фото: livejournal.com
Елизавета II заразилась коронавирусом, передает Associated Press со ссылкой на Букингемский дворец.
По официальным данным, заболевание у британской королевы протекает в довольно легком виде.
На прошлой неделе появились сведения о том, что уже во второй раз заразился COVID-19 принц Чарльз. Как указывалось в официальном Twitter-аккаунте 73-летнего наследника британского престола, после положительного теста на коронавирус принц Уэльский переносит либо отменяет свое участие во всех публичных мероприятиях.
Вслед за супругом заразилась коронавирусом и герцогиня Корнуолльская Камилла. Отмечалось, что за два дня до того, как принц Чарльз получил положительный тест на COVID-19, он встречался с Елизаветой II.
Напомним, первый раз старший сын королевы Елизаветы II перенес это заболевание еще весной 2020 года.
Ранее коронавирус подтвердился у 81-летней датской королевы Маргрете. Ее величество самоизолировалась в резиденции Амалиенборг сразу после 8 февраля, когда получила положительный тест на COVID-19. В официальном сообщении двора подчеркивалось, что королева, отменив запланированную поездку на отдых в Норвегию, соблюдает все рекомендации медиков.
В начале минувшего января стало известно, что COVID-19 заразились трижды к тому времени вакцинированные король и королева Швеции. Карл XVI Густав, являющийся кузеном датской королевы, и его супруга перенесли заболевание в достаточно легкой форме.
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