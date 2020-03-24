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Принц Чарльз заразился коронавирусом
14:07
Фото: liveinternet.ru
В Великобритании заразился коронавирусом сын королевы Елизаветы II, передают зарубежные СМИ со ссылкой на канцелярию наследного принца.
Отмечается, что принц Чарльз чувствует себя хорошо.
В заявлении, которое сегодня распространила канцелярия наследного принца Чарльза, указано, что "у него наблюдались легкие симптомы". Но в целом 71-летний наследник британского престола "хорошо себя чувствует".
На протяжении нескольких последних дней, принц Уэльский трудился, как обычно, оставаясь дома, сообщает канцелярия сына британской королевы.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении трехнедельного карантина по всей территории королевства из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Как заявил представитель официального Лондона, "пришло время начать делать больше".
Ранее Ангела Меркель приняла решение незамедлительно уйти на домашний карантин, как только узнала о том, что контактировавший с ней врач заразился COVID-19. Позже выяснилось, что анализы на коронавирус германского канцлера оказались отрицательными.
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