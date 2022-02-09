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Датская королева Маргрете заразилась COVID-19
9.2.2022 20:00
Фото: smi2.net
Королева Дании Маргрете накануне, 8 февраля, получила положительный тест на коронавирус, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на официальное заявление пресс-служба двора.
Ее величество сейчас самоизолировалась в резиденции Амалиенборг, отменив поездку в Норвегию.
Отмечается, что коронавирус у датской королевы протекает достаточно мягко. В пресс-службе заверили, что сейчас королевский двор тщательно соблюдает все рекомендации специалистов.
После известия о заражении 81-летней королевы Маргрете коронавирусом была отменена ее поездка в Норвегию. Ранее предполагалось, что она направится туда отдыхать 9 февраля.
В начале минувшего января стало известно, что COVID-19 заразились трижды к тому времени вакцинированные король и королева Швеции. Карл XVI Густав, являющийся кузеном датской королевы, и его супруга перенесли заболевание в достаточно легкой форме.
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