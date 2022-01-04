ИнтерНовости - новости в стране и мире
На западе Казахстана полиция начала окружать протестующих
На западе Казахстана полиция начала окружать протестующих
Ученые: Колонизаторы Марса могут стать каннибалами
Ученые: Колонизаторы Марса могут стать каннибалами
Песков отреагировал на домыслы о «бронежилете» на Путине во время новогоднего обращения
Песков отреагировал на домыслы о «бронежилете» на Путине во время новогоднего обращения
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Джоковичу отказали во въезде в АвстралиюСМИ: Джоковичу отказали во въезде в Австралию
В Алма-Ате протестующие захватили резиденцию главы КазахстанаВ Алма-Ате протестующие захватили резиденцию главы Казахстана
В США отклонили иск выросшего младенца с обложки альбома группы NirvanaВ США отклонили иск выросшего младенца с обложки альбома группы Nirvana
Похищенная в Костроме девочка найдена убитойПохищенная в Костроме девочка найдена убитой
В Актобе полицейские отказались задерживать митингующихВ Актобе полицейские отказались задерживать митингующих

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Трижды привитые король и королева Швеции заразились COVID-19


4.1.2022 19:09
Король Швеции Карл XVI Густав и королева СильвияФото: press.lv
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия

Король Швеции Карл XVI Густав вместе с королевой Сильвией сдали положительный тест на COVID-19, передают зарубежные СМИ.

Коронавирус протекает у них в достаточно легкой форме.

Как передают европейские СМИ со ссылкой на официальное заявление королевского дворца, в прошлом король Швеции Карл XVI Густав вместе с королевой Сильвией были полностью вакцинированы. Им было сделано по три инъекции. Сейчас король и королева, заразившиеся короонавирусом, переносят его в довольно легкой форме. Их самочувствие остается хорошим.

Напомним, осенью 2020 года коронавирусом заболели принц Карл Филипп и принцесса София. Как информировала тогда пресс-служба королевского дворца, у 41-летнего принца и его 35-летней супруги заболевание протекало в достаточно легкой форме. Симптомы напоминали грипп.

Как только у них подтвердилось заражение COVID-19, принц Карл Филипп и принцесса София изолировались и лечатся в их доме в Стокгольме, где проживают с двумя детьми. После этого на коронавирус протестировали короля Швеции Карла XVI Густава с супругой королевой Сильвией, принцессу Викторию и ее мужа принца Даниэля, а также их детей.

По состоянию на конец 2021 года в Швеции фиксировалось рекордно высокое количество зараженных COVID-19. Коронавирус ежесуточно подтверждался у более чем 11,5 тыс. жителей страны. Как свидетельствуют данные официальной статистики, в общей сложности за период с начала коронавирусной пандемии в Швеции заболеванием перенесли свыше 1,3 млн человек. Более 15 тыс. зараженных скончались.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 365

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

На западе Казахстана полиция начала окружать протестующихНа западе Казахстана полиция начала окружать протестующих
Во Франции умер второй из близнецов БогданоффВо Франции умер второй из близнецов Богданофф
В Канаде сняли с рейса молодежную сборную России по хоккеюВ Канаде сняли с рейса молодежную сборную России по хоккею
Мученики Сулеймани и Аль-Мохандис помогли искоренить терроризм, заявил иранский посолМученики Сулеймани и Аль-Мохандис помогли искоренить терроризм, заявил иранский посол
Киргизская спортсменка завоевала титул чемпиона мира по джиу-джитсуКиргизская спортсменка завоевала титул чемпиона мира по джиу-джитсу

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru