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Трижды привитые король и королева Швеции заразились COVID-19
4.1.2022 19:09
Фото: press.lv
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия
Король Швеции Карл XVI Густав вместе с королевой Сильвией сдали положительный тест на COVID-19, передают зарубежные СМИ.
Коронавирус протекает у них в достаточно легкой форме.
Как передают европейские СМИ со ссылкой на официальное заявление королевского дворца, в прошлом король Швеции Карл XVI Густав вместе с королевой Сильвией были полностью вакцинированы. Им было сделано по три инъекции. Сейчас король и королева, заразившиеся короонавирусом, переносят его в довольно легкой форме. Их самочувствие остается хорошим.
Напомним, осенью 2020 года коронавирусом заболели принц Карл Филипп и принцесса София. Как информировала тогда пресс-служба королевского дворца, у 41-летнего принца и его 35-летней супруги заболевание протекало в достаточно легкой форме. Симптомы напоминали грипп.
Как только у них подтвердилось заражение COVID-19, принц Карл Филипп и принцесса София изолировались и лечатся в их доме в Стокгольме, где проживают с двумя детьми. После этого на коронавирус протестировали короля Швеции Карла XVI Густава с супругой королевой Сильвией, принцессу Викторию и ее мужа принца Даниэля, а также их детей.
По состоянию на конец 2021 года в Швеции фиксировалось рекордно высокое количество зараженных COVID-19. Коронавирус ежесуточно подтверждался у более чем 11,5 тыс. жителей страны. Как свидетельствуют данные официальной статистики, в общей сложности за период с начала коронавирусной пандемии в Швеции заболеванием перенесли свыше 1,3 млн человек. Более 15 тыс. зараженных скончались.
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