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Журналистка «Новой газеты» Милашина покидает Россию из-за угроз
07:23
Фото: f2n2.mk
Журналистка Елена Милашина, в адрес которой не так давно высказался глава Чечни Рамзан Кадыров, на некоторое время покинет РФ из-за угроз, передает ТАСС.
Политик в своем Telegram-канале назвал представительницу "Новой газеты" и члена СПЧ Игоря Каляпина террористами.
Как пояснила Елена Милашина, на ее отъезде сейчас настаивает главред "Новой газеты", а также ее довольно высокопоставленные источники. По их мнению, сложились обстоятельства, при которых высока угроза личной безопасности журналистки. В эфире телевизионного канала "Дождь" (имеет статус СМИ-иноагента) Милашина сказала, что собирается прислушаться к их доводам, хотя ей сама идея о необходимости уехать из РФ "очень не нравится".
По словам журналистки, она собирается продолжать работать. Комментируя высказывания в свой адрес, Милашина назвала их не просто репликами, которые были озвучены "в порыве эмоций, злости", а реальной угрозой. Представительница "Новой газеты" добавила, что связывает заявления Кадырова с поддержкой, которую она оказывала родственникам бывшего судьи Янгулбаева.
Ранее Старопромысловский районный суд Грозного арестовал супругу экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева на срок до 1 апреля по обвинению в нападении на полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Накануне, 3 февраля, Коллегия судей Чечни приняла решение о снятии неприкосновенности с Сайди Янгулбаева, который не так давно покинул Россию вместе с дочерью. За рубежом сейчас также находится его сын Ибрагим, в отношении которого в Чечне возбудили дело о призывах к терроризму. В конце января он был заочно арестован и объявлен в розыск. В прошлом Янгулбаев-младший уже провел в СИЗО около полутора лет по делу об экстремизме. Позднее сын экс-судьи обращался в ЕСПЧ с жалобой на пытки и избиение.
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