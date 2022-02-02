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Зарему Мусаеву арестовали на два месяца


2.2.2022 18:00
Зарему Мусаеву арестовали на два месяцаФото: kavkaz-uzel.eu

В столице Чечни Старопромысловский районный суд вынес решение об аресте Заремы Мусаевой.

Супругу бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева заключили под стражу на два месяца, вплоть до 1 апреля, передает "Интерфакс".

Собеседник агентства отметил, что Зарему Мусаеву арестовали в рамках дела, которое возбудили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Напомним, супругу экс-судьи 20 января из Нижнего Новгорода вывезли в Чечню, первоначально - для допроса в качестве свидетеля по делу о мошеннических действиях. Позже женщина получила 15 суток административного ареста, ее признали виновной в мелком хулиганстве.

Как заявил позднее чеченский лидер Рамзан Кадыров, когда Зарему Мусаеву доставили в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаз. В результате женщина может быть привлечена к уголовной ответственности и получить реальное наказание, отмечал глава региона.

В конце января в Чечне заочно арестовали сына экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Ибрагима по делу о призывах к терроризму. Как сообщалось в официальном Instagram республиканского главка МВД, решение вынес Висаитовский районный суд Грозного. Сына экс-судьи также объявили в федеральный розыск.

В прошлом Янгулбаев, который покинул Россию, как и его отец с сестрой, уже провел около полутора лет в СИЗО. После задержания по делу об экстремизме сын экс-судьи обращался в ЕСПЧ с жалобой на пытки и избиение в полиции.

Сегодня в прессе распространились публикации о заявлении депутата Госдумы Адама Делимханова, на чеченском языке угрожавшего родственникам экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева и всем, кто попытается перевести его на русский.

На просьбу прокомментировать заявления Делимханова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что это должны делать не в Кремле, а члены думского комитета по этике. Официальный представитель Кремля также сообщил, что главе РФ будет доложено об обращении "Эха Москвы" по поводу ситуации с угрозами Рамзана Кадырова в адрес журналистов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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