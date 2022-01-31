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В Чечне заочно арестовали сына экс-судьи ВС по делу о призывах к терроризму
31.1.2022 20:45
Фото: livejournal.com
Сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагима заочно арестовали и объявили в федеральный розыск по делу о призывах к терроризму.
Как сообщается в официальном Instagram республиканского главка МВД, решение вынес Висаитовский районный суд Грозного.
В отношении Янгулбаева-младшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2. УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма либо пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Максимальное наказание по этой части предполагает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
В прошлом Янгулбаев, который покинул Россию, как и его отец с сестрой, уже провел около полутора лет в СИЗО. После задержания по делу об экстремизме сын экс-судьи обращался в ЕСПЧ с жалобой на пытки и избиение в полиции
Напомним, несколько дней назад омбудсмен Чечни Мансур Солтаев потребовал возбудить дело в отношении правозащитника Игоря Каляпина и исключить его из СПЧ. Официальное обращение он уже направил председателю СПЧ Валерию Фадееву. Это произошло вскоре после того, как чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал "террористами" правозащитника и сотрудницу "Новой газеты" Елену Милашину.
Ранее в Нижнем Новгороде была задержана жена Сайди Янгулбаева. По данным СМИ, неизвестные, представившись оперативниками, вывезли Зарему Мусаеву в Грозный для допроса в качестве свидетеля. Позже Рамзан Кадыров сообщил, что женщина напала на полицейского, поэтому "заработала себе статью на реальный срок".
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