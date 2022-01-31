ИнтерНовости - новости в стране и мире
Канадские дальнобойщики блокировали дорогу, соединяющую с США
Канадские дальнобойщики блокировали дорогу, соединяющую с США
Немецкий сатирик сравнил детей с крысами, переносящими чуму
Немецкий сатирик сравнил детей с крысами, переносящими чуму
В вулканическом озере найдены бактерии, способные выжить на Марсе
В вулканическом озере найдены бактерии, способные выжить на Марсе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Чечне заочно арестовали сына экс-судьи ВС по делу о призывах к терроризмуВ Чечне заочно арестовали сына экс-судьи ВС по делу о призывах к терроризму
Гудков сообщил, что его депортируют из ГрузииГудков сообщил, что его депортируют из Грузии
В Подмосковье военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с оружиемВ Подмосковье военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с оружием
Умер кинематографист Виктор МережкоУмер кинематографист Виктор Мережко
Канадские дальнобойщики блокировали дорогу, соединяющую с СШАКанадские дальнобойщики блокировали дорогу, соединяющую с США

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Чечне заочно арестовали сына экс-судьи ВС по делу о призывах к терроризму


31.1.2022 20:45
В Чечне заочно арестовали сына экс-судьи ВС по делу о призывах к терроризмуФото: livejournal.com

Сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагима заочно арестовали и объявили в федеральный розыск по делу о призывах к терроризму.

Как сообщается в официальном Instagram республиканского главка МВД, решение вынес Висаитовский районный суд Грозного.

В отношении Янгулбаева-младшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2. УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма либо пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Максимальное наказание по этой части предполагает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

В прошлом Янгулбаев, который покинул Россию, как и его отец с сестрой, уже провел около полутора лет в СИЗО. После задержания по делу об экстремизме сын экс-судьи обращался в ЕСПЧ с жалобой на пытки и избиение в полиции

Напомним, несколько дней назад омбудсмен Чечни Мансур Солтаев потребовал возбудить дело в отношении правозащитника Игоря Каляпина и исключить его из СПЧ. Официальное обращение он уже направил председателю СПЧ Валерию Фадееву. Это произошло вскоре после того, как чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал "террористами" правозащитника и сотрудницу "Новой газеты" Елену Милашину.

Ранее в Нижнем Новгороде была задержана жена Сайди Янгулбаева. По данным СМИ, неизвестные, представившись оперативниками, вывезли Зарему Мусаеву в Грозный для допроса в качестве свидетеля. Позже Рамзан Кадыров сообщил, что женщина напала на полицейского, поэтому "заработала себе статью на реальный срок".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

На Украине задержан военнослужащий, застреливший пять человекНа Украине задержан военнослужащий, застреливший пять человек
Песков опроверг призыв к итальянским бизнесменам отказаться от встречи с ПутинымПесков опроверг призыв к итальянским бизнесменам отказаться от встречи с Путиным
Росздравнадзор запретил использование препарата с барием после гибели трех человек в ПетербургеРосздравнадзор запретил использование препарата с барием после гибели трех человек в Петербурге
Умер кинематографист Виктор МережкоУмер кинематографист Виктор Мережко
В десяти городах России организованы вакцинные туры в ТурциюВ десяти городах России организованы вакцинные туры в Турцию

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru