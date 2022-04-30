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МИД: Нуланд пригласят на заседание по биолабораториям США
30.4.2022 21:45
Фото: smi2.net
Российские дипломаты намерены пригласить замглавы американского Госдепа Викторию Нуланд на заседание парламентской комиссии по "расследованию деятельности биолабораторий США" на территории Украины. С таким заявлением в беседе с ТАСС выступил Владимир Ермаков, возглавляющий департамент по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.
Как заявил высокопоставленный представитель отечественного внешнеполитического ведомства, российская сторона планирует пригласить Викторию Нуланд "в качестве свидетеля".
По словам Владимира Ермакова, в Министерстве иностранных дел РФ уже готовят к отправке официальное приглашение американским официальным лицам и представителям ряда компаний. Речь идет об организациях, связанных с военно-биологическими разработками, которые при содействии Соединенных Штатов осуществлялись в биолабораториях, действовавших на территории Украины.
Ранее социологический опрос показал, что большинство жителей России знают о работе биолабораторий, которые действовали на Украине. Судя по исследованию, которое провела компания Vox populi в период с 18 по 22 апреля, в той или мной мере об этом известно 84,4% респондентов. Около 11% участников соцопроса пояснили, что не слышали об этом, еще 4,7% затруднились дать ответ на соответствующий вопрос.
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