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Кадырова призвали оставаться в правовом поле в высказываниях о членах СПЧ
24.1.2022 16:18
Фото: myseldon.com
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с призывом не выходить за пределы правового поля.
Ранее политик назвал террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину.
В заявлении, размещенном на официальном сайте СПЧ, Валерий Фадеев подчеркивает, что в любых ситуациях необходимо оставаться в пределах правового поля. Комментируя высказывание Рамзана Кадырова, который в своем Telegram-канале назвал террористом Игоря Каляпина, глава Совета указал, что это очень серьезное обвинение. По его словам, такого рода заявления должны сопровождаться достаточными доказательствами.
Глава СПЧ добавил, что имеет представление о том, что между Каляпиным и Кадыровым сформировались не самые простые отношения. Однако речь идет о представителе консультативного органа при главе государства, и Каляпин занял этот пост в соответствии с указом президента РФ, после проведения обязательных проверок, отметил Фадеев.
Ранее чеченский лидер заявил, что считает "террористами" Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, которые стремятся заработать на теме Чеченской Республики и чеченцев. По словам Кадырова, они создают сценарии, "нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Обратившись к правоохранителям, глава Чечни призвал задержать Каляпина и Милашину как "пособников террористов".
По словам Игоря Каляпина, после такого рода заявлений он видит угрозу своей безопасности. Член СПЧ пояснил, что не намерен обращаться в полицию, потому что считает это бесперспективным. В беседе с агентством "Интерфакс" правозащитник пояснил, что Кадыров уже не первый раз называет его "террористом" и обвиняет". Учитывая, что какой-либо объективной проверки по его заявлению проведено не будет, он не собирается "терять время", - пояснил Каляпин.
Заявление Кадырова, опубликованное в его официальном телеграм-канале, было сделано в рамках продолжающегося обсуждения задержания Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Супругу судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева вывезли в Грозный, где она "напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза", заявил позже Кадыров. По его словам, женщина "уже заработала себе статью на реальный срок".
Политик также заявил, что его высказывания о "месте под землей" не были угрозами, а лишь констатацией факта. По словам чеченского лидера, он имел в виду, что Янгулбаевы являются пособниками террористов и потому должны понести наказание в соответствии с российским законодательством. Однако после высказываний Кадырова бывший судья и его дочь приняли решение уехать из РФ.
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