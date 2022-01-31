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Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с семьей Янгулбаевых
14:06
Фото: smi2.net
Президент РФ Владимир Путин не будет вмешиваться в ситуацию вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова и семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, в случае угроз россиянам следует обращаться в правоохранительные органы, передает ТАСС.
Дмитрий Песков высказался на эту тему, когда отвечал на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, правоохранители достаточно четко справляются с их функциями, поэтому нет "необходимости для Кремля следить за этим". Пресс-секретарь российского президента также отметил, что дети Янгулбаева покинули Россию и сейчас находятся за границей. Однако если они считают, что в РФ есть угроза их безопасности, следует обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы. Такими вопросами Кремль не занимается, подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь главы РФ также указал на "определенные обвинения", озвучиваемые в адрес Рамзана Кадырова из-за рубежа. Такого рода заявления не могут являться поводом для Кремля, чтобы предпринимать какие-либо действия, особенно "что-то выдвигать" в отношении Кадырова", подчеркнул Песков.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к Рамзану Кадырову с призывом не выходить за пределы правового поля. До того политик назвал террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину. Глава Совета указал, что это очень серьезное обвинение. Хотя между Каляпиным и Кадыровым сформировались не самые простые отношения, речь идет о представителе консультативного органа при главе государства. Фадеев подчеркнул, что Каляпин занял этот пост в соответствии с указом президента РФ, после проведения обязательных проверок.
По словам самого Игоря Каляпина, после такого рода заявлений он видит угрозу своей безопасности, но не намерен идти в полицию, потому что считает это бесперспективным. В беседе с агентством "Интерфакс" правозащитник пояснил, что Кадыров уже не в первый раз назвал его "террористом" и высказал обвинения. Учитывая, что какой-либо объективной проверки по его заявлению проведено не будет, он не собирается "терять время", отмечал Каляпин.
Глава Чечни также объяснил высказывания о месте под землей или тюрьме, которые ожидают родственников экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Политик подчеркивал, что никому не угрожал, а лишь констатировал необходимость привлечь к ответственности за противоправные действия. Представители семьи Янгулбаевых призывали к терроризму и экстремизму, заявил чеченский лидер. Кроме того, родственники судьи ВС в отставке имеют отношение к инциденту в Турции, где было совершено нападение на экс-сотрудника правоохранительных органов из республики.
Накануне стало известно о заочном аресте сына Сайди Янгулбаева Ибрагима. Как информировала пресс-служба республиканского главка МВД, в Грозном возбудили уголовное дело, в рамках которого Янгулбаев был объявлен в федеральный розыск. Сына экс-судьи подозревают в публичных призывах к терроризму.
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