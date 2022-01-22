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Кадыров заявил об отсутствии угроз семье бывшего судьи ВС Чечни Янгулбаева


22.1.2022 19:36
Кадыров заявил об отсутствии угроз семье бывшего судьи ВС Чечни ЯнгулбаеваФото: livejournal.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил высказывания о месте под землей или тюрьме, которые ожидают родственников экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Политик подчеркнул, что никому не угрожал, а лишь констатировал необходимость привлечь к ответственности за противоправные действия.

Представители семьи Янгулбаевых призывали к терроризму и экстремизму, заявил чеченский лидер. Кроме того, родственники судьи ВС в отставке имеют отношение к инциденту в Турции, где было совершено нападение на экс-сотрудника правоохранительных органов из республики.

В своем Telegram-канале чеченский лидер пояснил, что его высказывания восприняли как угрозу, но в действительности он лишь констатировал факты. Речь шла о том, что Янгулбаевых за их деяния ожидает "законное наказание". Назвав членов семьи бывшего судьи ВС Чечни террористами, политик подчеркнул, что надо их "задержать, как того требует закон, и наказать". В случае, если Янгулбаевы попытаются оказывать сопротивление, их надо уничтожать "как пособников террористов", - указал Кадыров. Он подчеркнул, что в Чечне настолько возмущены действиями семьи, что не намерены "церемониться с ними при встрече".

Накануне Кадыров уже комментировал происшествие в Нижнем Новгороде, сообщив, что супруге судьи может грозить срок за нападение на сотрудника полиции, которого она чуть не лишила глаза в Грозном. Чеченский лидер добавил, что жене Янгулбаева следовало попросту явиться к следователю самой, а не доводить ситуацию до крайности.

Политик отмечал, что все оперативные действия чеченских полицейских в Нижнем Новгороде согласовывались с местными властями и осуществлялись в полном соответствии с процессуальным законодательством РФ.

Ранее в прессе распространились сообщения о задержании неизвестными супруги судьи в отставке ВС Чечни Заремы Мусаевой. Предполагалось, что неизвестные, представившись оперативниками, вывезли ее в Грозный для допроса.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на просьбу дать оценку случившемуся пояснил, что в Кремле проинформированы о публикациях в прессе. Все вопросы, связанные с этим инцидентом, необходимо адресовать правоохранителям, заявил представитель российского руководства. Песков добавил, что пока не представляется возможным судить о том, насколько достоверными являются появившиеся в прессе сведения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

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