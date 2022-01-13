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Обвиняемого в изнасиловании сына Елизаветы II лишили военных званий и королевского патронажа
06:01
Фото: euronews.com
Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн
Принц Эндрю, являющийся вторым сыном Елизаветы II, потерял королевский патронаж и многочисленные почетные воинские звания на фоне продолжающегося судебного разбирательства. Соответствующее официальное заявление сделал накануне Букингемский дворец, передает ТАСС.
Оказавшийся в центре скандала, связанного с сексуальным насилием, герцог Йоркский в будущем будет обеспечивать свою защиту как частное лицо, подчеркивается в сообщении. Отмечается, что решение Елизаветы II представляет собой важный шаг как для принца Эндрю, так и для Дома Виндзоров. Вынужденный отказ от попечительства над рядом общественных организаций произошел на фоне обвинений, выдвинутых в отношении сына королевы в Соединенных Штатах. С одобрения и согласия Елизаветы II королеве возвращаются "военная приписка и королевский патронаж герцога Йоркского", - указано в кратком тексте Букингемского дворца.
Со ссылкой на собственные источники Reuters уточняет, что к принцу Эндрю больше не будут обращаться, используя слова "Его Высочество", тогда как его общественные обязанности распределят между другими представителями правящей династии Виндзоров. Напомним, в начале 2020 года подобные события происходили с внуком Елизаветы II принцем Гарри.
Герцог Йоркский, служивший в Королевском флоте во время Фолклендской войны в 1982 году и летавший на вертолетах над морем, также утратил звания почетного коммодора авиации королевских ВВС, почетного командира Королевского ирландского полка, почетного начальника службы учебных центров стрелковой подготовки, почетного коммодора воздушных сил флота, королевского командира Хайлендского фузилерского полка, заместителя почетного командира Королевского уланского полка и королевского полковника Королевского полка Шотландии.
В прошлом предполагалось, что в феврале 2020 года, к своему 60-летнему юбилею, сын Елизаветы II получит звание адмирала. Однако на фоне задержания американского финансиста Джеффри Эпштейна и последовавшего за этим громкого расследования принцу Эндрю в продвижении по службе было отказано. В тот период герцог Йоркский был вынужден объявить об уходе из общественной жизни.
Ранее в Нью-Йорке суд Южного округа отказал адвокатам принца Эндрю в отклонении гражданского иска американки Вирджинии Джуфре (в девичестве Робертс). Женщина утверждает, что в прошлом ее с сыном британской королевы связывали интимные отношения, хотя она в тот момент еще не достигла совершеннолетия. Кроме того, все это происходило против ее воли. Джуфре также заявила, что является одной из жертв Эпштейна, который и познакомил ее с сыном герцогом Йоркским.
Напомним, в конце прошлого года в США вынесли приговор подруге миллиардера Джеффри Эпштейна. 60-летняя дочь знаменитого медиамагната Роберта Максвелла Гилейн, установил суд, подыскивала для своего приятеля будущих жертв, используя богатый жизненный опыт и разнообразные психологические уловки. В период 1994-2004 годов она склоняла несовершеннолетних девушек к оказанию интимных услуг "нужным людям" и участвовала в незаконном перемещении подростков в целях их сексуальной эксплуатации, а также причастна к другим преступлениям подобного рода.
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