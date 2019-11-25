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Принц Эндрю полностью порвал связи с благотворительными организациями
25.11.2019 21:14
Фото: podrobnosti.ua
На фоне продолжающегося скандала британский принц Эндрю был вынужден отказаться от попечительства более чем двухсот благотворительных фондов, пишут зарубежные СМИ. Как отмечается со ссылкой на заявление Букингемского дворца, речь идет о временных мерах.
По данным газеты The Independent, принц принял решение на время отказаться от попечительства всех фондов (ранее сын Елизаветы II информировал о приостановлении сотрудничества с некоторыми благотворительными и культурными учреждениями).
Ранее на принца обрушилась новая волна критики из-за интервью, после чего он объявил о том, что временно прекращает исполнять официальные обязанности в качестве члена королевской семьи.
Во время беседы с корреспондентом BBC герцог Йоркский вновь говорил о своем знакомстве со скандально известным американским миллиардером Джеффри Эпштейном. На этот раз британскую и американскую общественность возмутило то, что принц не выразил раскаяния, хотя поддерживал эту дружбу после обвинений приятеля в склонении несовершеннолетних девушек к проституции.
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