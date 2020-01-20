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Принц Гарри признался, что потеря титула его расстроила
20.1.2020 08:04
Фото: lenta.ru
Британский принц Гарри выразил грусть из-за того, что он складывает свои королевские обязанности.
На эту тему внук Елизаветы II заговорил в благотворительном фонде Сентебейла, передают зарубежные СМИ.
Принц Гарри, впервые появившись на официальном мероприятии после громкого заявления об отказе от полномочий, выразил грусть в связи с событиями последних дней. По его словам, он считает Великобританию своим домом и любимым место, и так будет всегда.
Внук британской королевы признался, что сейчас ему "очень грустно, что до этого дошло."
Ранее принца и его супругу Меган Маркл, согласно договоренностям с королевской семьей, официально лишили их титулов. Решение распространилось и на первенца пары. Теперь пару и их ребенка уже не будут называть "королевскими высочествами".
Супруги, выразившие желание существовать на собственные, заработанные ими же деньги, вернут 2,4 миллиона фунтов стерлингов (более 3 миллионов долларов). Такая сумма ранее была израсходована на ремонт особняка герцога и герцогини Сассекских. Предполагается, что в будущем супруги полностью откажутся от финансовой поддержки государства.
Напомним, герцог и герцогиня Сассекские выразили намерение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи Великобритании 9 января. По итогам экстренно созванного семейного совета Елизавета II выразила поддержку внуку.
В настоящее время принц Гарри, оставаясь в Лондоне, пока продолжает участвовать в официальных мероприятиях. Меган Маркл, вернувшись к ребенку, начала совершать публичные выходы в одиночестве.
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