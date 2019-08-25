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Принц Эндрю сделал заявление о его общении с педофилом Эпштейном
25.8.2019 08:54
Фото: podrobnosti.ua
Как заявил принц Эндрю, он действительно в прошлом общался с финансистом Джеффри Эпштейном, который не так давно был обвинен в педофилии, задержан, а потом совершил суицид. Вместе с тем, он считает ошибкой их встречу после его освобождения из тюрьмы в 2010 году, подчеркнул второй сын правящей королевы Великобритании Елизаветы II.
Прокомментировав публикации в СМИ, которые узнали о связи принца Эндрю с покойным Эпштейном, представитель королевской семьи Великобритании заявил о том, что его знакомый никогда не давал каких-либо поводов для подозрений.
Второй сын Елизаветы II оказался в центре самого пристального внимания прессы вскоре после того, как было найдено тело Джеффри Эпштейна - он покончил с собой в тюремной камере 10 августа. По данным ряда источников, принц в прошлом дружил с педофилом.
Принц Эндрю, решившись на официальный комментарий, признался, что "встретил мистера Эпштейна в 1999 году". После5 знакомства они виделись "не чаще, чем пару раз в год" и он время от времени останавливался в резиденциях финансиста. При этом сын королевы никогда не сталкивался с тем, из-за чего в адрес Эпштейна были выдвинуты обвинения. Вместе с тем, принц пояснил, что "не знал, какой он был человек".
Представитель королевской семьи выразил "огромное сочувствие ко всем, кто пострадал" от "действий и поведения" его бывшего приятеля.
Стоит отметить, что в прессу ранее попало фото, на котором сын Елизаветы II запечатлен с 17-летней Вирджинией Робертс. Девушка, считающаяся одной из несовершеннолетних секс-рабынь Эпштейна, дала показания, которые стали основой обвинения в деле против финансиста. Робертс также утверждала, что у нее были некие отношения с принцем. Сын королевы, решительно опровергая слова девушки, заявил о том, что его не привлекают "молоденькие женщины".
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