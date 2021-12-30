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Подруга миллиардера Эпштейна признана виновной в сексуальных преступлениях


30.12.2021 12:22
Джеффри Эпштейн и Гилейн МаксвелФото: trikooba.com
Джеффри Эпштейн и Гилейн Максвел

В Соединенных Штатах признали виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних бывшую подругу влиятельного финансиста Джеффри Эпштейна.

О судебном процессе по делу британской подданной Гилейн Максвелл рассказывает телекомпания CNN.

Как стало известно, жюри присяжных суда Южного округа штата Нью-Йорк вынесло Гилейн Максвелл обвинительное заключение по пяти пунктам обвинения из шести, включая два наиболее серьезные преступления. По версии следствия, в период 1994-2004 годов она участвовала в торговле сексуальными услугами несовершеннолетних, а также была причастна к перемещению подростков в целях их последующей эксплуатации такого рода.

Предполагается, что 60-летняя Максвелл может получить наказание в виде лишения свободы на длительный срок. В ходе слушаний британская подданная продолжает настаивать на своей непричастности к преступлениям, которые ей инкриминируют.

Отцом Гилейн Максвелл является медиамагнат Роберта Максвелла, которому принадлежало старейшее в мире издательством Macmillan. Женщина оказалась в центре скандала из-за обвинений в пособничестве Джеффри Эпштейну. Правоохранители полагают, что находясь в близких отношениях с миллиардером, она подыскивала для него будущих жертв. Используя богатый жизненный опыт и разнообразные психологические уловки, Максвелл могла склонять несовершеннолетних девушек к оказанию интимных услуг "нужным людям".

Напомним, полиция американского штата Нью-Йорк задержала Эпштейна 6 июля 2019 года. Спустя месяц финансист был найден мертвым в тюремной камере, после чего уголовное преследование в отношении него было прекращено. Власти заявили, что бизнесмен совершил самоубийство.

Вскоре после этого британский принц Эндрю сделал заявление о его общении с педофилом Эпштейном. Второй сын правящей королевы Великобритании Елизаветы II признал, что действительно был знаком с финансистом, но считает ошибкой их встречу после его освобождения из тюрьмы в 2010 году. Прокомментировав публикации в СМИ, которые узнали о связи принца Эндрю с покойным Эпштейном, представитель королевской семьи Великобритании заявил о том, что его знакомый никогда не давал каких-либо поводов для подозрений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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