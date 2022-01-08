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В образцах лунного грунта нашли воду


8.1.2022 14:01
В образцах лунного грунта нашли водуФото: defense.gov

В образце лунного грунта, доставленном на Землю автоматической межпланетной станцией "Чанъэ-5", выявили воду.

Отчет китайских исследователей опубликован научным журналом Science Advances.

Как указано в публикации, китайские специалисты решили обнародовать результаты анализа, проводившегося в спектрах отражения от 0.48 до 3.2 микрометров. По данным ученых, в образце лунного грунта, который был получен спускаемым аппаратом зонда "Чанъэ-5", обнаружилось 120 миллионных долей.

Ученые полагают, что вода могла образоваться из-за солнечного ветра. Отмечается, что изучались образцы лунного грунта, взятые на севере "Океана Бурь".

Два килограмма лунной породы были доставлены на Землю в конце 2020 года, когда на территории Внутренней Монголии совершила посадку капсула миссии КНР "Чанъэ-5". В результате Китай стал первым за последние сорок четыре года государством, сумевшим получить образцы грунта с Луны. В прошлом подобная экспедиция была осуществлена советским аппаратом "Луна-24" в 1976 году.

В феврале прошлого года образцы лунного грунта общим весом около 100 грамм были представлены широкой общественности в Национальном музее Китая. Организаторы торжественного мероприятия подчеркивали, что целью этой уникальной экспозиции является демонстрация мощи "великого возрождения китайской нации".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 177

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