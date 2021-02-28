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В Китае представили публике образцы лунного грунта


28.2.2021 17:30
В Китае представили публике образцы лунного грунтаФото: trud.ru

В Пекине общественности представили образцы лунного грунта общим весом около 100 грамм, передает ТАСС.

Экспозиция проходит в Национальном музее Китая, где можно увидеть материалы, в конце прошлого года доставленные на Землю космическим аппаратом "Чанъэ-5".

Представители Национального музея КНР сообщили, что целью этой уникальной экспозиции является демонстрация мощи "великого возрождения китайской нации".

Для образцов был специально изготовлен прозрачный контейнер в форме кристалла. В высоту он достигает 38,4 см, а в ширину - 22,8 см, и размеры выбрали не случайно. Как стало известно, первое число призвано символизировать расстояние от Земли до Луны (384 тыс. км), а второе подразумевает период, потребовавшийся на осуществление миссии по сбору и доставке реголита (так называется обломочный материал, которым покрыты поверхности естественных спутников и безатмосферных планет).

На торжественной церемонии открытия этой выставки выступил руководитель Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь. По его словам, экспозиция позволяет китайскому народу "ощутить подлинный дух патриотизма", ведь речь идет о воплощении "научной мечты, вынашиваемой общественностью".

В число экспонатов также вошли разнообразные предметы, связанные с выполнением китайской лунной миссии. После того, как выставка завершит работу в Пекине, с образцами смогут познакомиться жители других регионов страны.

Напомним, посадочная капсула лунной миссии КНР "Чанъэ-5" с двумя килограммами лунной породы приземлилась во Внутренней Монголии в декабре 2020 года. В результате Китай стал первой за последние сорок четыре года страной, сумевшей доставить на Землю геологические образцы с Луны. В прошлом подобная экспедиция была осуществлена советским аппаратом "Луна-24" в 1976 году.

Ранее в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назвали примерные сроки доставки на Землю образцов марсианского грунта. Предполагается, что это может произойти примерно через десять лет - в 2031 году.

Запуск автоматической межпланетной миссии Mars-2020 состоялся минувшим летом. Как и планировалось, 18 февраля спускаемая платформа успешно осуществила посадку на расстоянии около 1,7 км к юго-востоку от центра ранее заданного района в кратере Йезеро, выбрав достаточно удачное и относительно ровное место. Вскоре после этого были обнародованы первые изображения, сделанные марсоходом Perseverance.

Автор: Злата Богатова

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