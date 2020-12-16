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Приземлилась посадочная капсула лунной миссии Китая «Чанъэ-5»


16.12.2020 21:50
Приземлилась посадочная капсула лунной миссии Китая «Чанъэ-5»Фото: smo333.com

В возвратившейся на Землю капсуле находится около двух килограммов лунной породы, сообщает ТАСС.

Как и предполагалось, посадка произошла в автономном районе Внутренняя Монголия.

После полуночи по местному времени (вечер среды по Москве) на территории хошуна (уезда) Сыцзыван во Внутренней Монголии на севере КНР успешно приземлилась возвращаемая капсула беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5". На Землю доставлены около двух килограммов лунного грунта, информирует Китайское национальное космическое управление.

Капсулу доставят в Пекин спецрейсом уже в самое ближайшее время, указано в сообщении корпорации.

Напомним, запуск "Чанъэ-5" состоялся 23 ноября в 23:30 по московскому времени. На орбиту он был выведен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"). Через неделю, 1 декабря, модуль совершил посадку на естественный спутник Земли в 18:15 по московскому времени. Аппарат в тот момент находился в районе пика Рюмкера, расположенном в Океане Бурь на западе стороны Луны, которая обращена к нашей планете.

Китай стал первым за последние сорок четыре года государством, которое реализовало проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны. В прошлом подобная экспедиция была осуществлена советским аппаратом "Луна-24" в 1976 году.

В начале декабря аэрокосмическое агентство Японии JAXA сообщило о возвращении на Землю капсулы с грунтом астероида Рюгу, который был собран космическим зондом "Хаябуса-2". Оборудование, как и планировалось, успешно совершило посадку в пустыне на территории Австралии. Капсула помещена в т.н. чистую комнату, чтобы провести предварительные исследования. Необходимо определить содержание газов в капсуле и полностью исключить попадание в нее каких-либо веществ земного происхождения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 172

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