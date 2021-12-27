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Ученые обнаружили 14 новых видов землероек на острове Сулавеси
27.12.2021 14:30
Фото: desktopnexus.com
Американские исследователи после экспедиции на индонезийском острове Сулавеси смогли сделать описание четырнадцати ранее неизвестных видов землероек.
Специалисты из Университета Луизианы совершили одно из наиболее крупных открытий в мире млекопитающих за последние годы, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Подготовленный американскими учеными документ с описанием их открытия включает в себя более ста страниц. Специалисты полагают, что их работа окажется очень ценной и полезной для коллег и студентов, которые изучают биоразнообразие млекопитающих.
Ранее ученые считали, что на территории Сулавеси обитают представители семи видов землероек, однако этот список удалось существенно расширить. Оказалось, что некоторые животные живут в труднодоступных местах, в частности, на склонах горы Ганданг Девата.
В последний раз такое количество новых видов было описано около девяноста лет назад. В 1931 году Джордж Генри Гамильтон Тейт опубликовал статью, в которой рассказывалось о выявлении двадцати шести возможных новых видов сумчатых в Южной Америке. Впоследствии ученые пришли к выводу, что два из описанных видом не являются отдельными.
Американские ученые выяснили, что землеройки, которые встречаются на Сулавеси, имеют очень миниатюрные размеры. Вес этих зверьков составляет от 3 до 24 граммов, а длина тела у наиболее крупных из них достигает лишь 97 миллиметров.
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