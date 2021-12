Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые обнаружили 14 новых видов землероек на острове Сулавеси

27.12.2021 14:30

Фото: desktopnexus.com



Американские исследователи после экспедиции на индонезийском острове Сулавеси смогли сделать описание четырнадцати ранее неизвестных видов землероек.



Специалисты из Университета Луизианы совершили одно из наиболее крупных открытий в мире млекопитающих за последние годы, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.



Подготовленный американскими учеными документ с описанием их открытия включает в себя более ста страниц. Специалисты полагают, что их работа окажется очень ценной и полезной для коллег и студентов, которые изучают биоразнообразие млекопитающих.



Ранее ученые считали, что на территории Сулавеси обитают представители семи видов землероек, однако этот список удалось существенно расширить. Оказалось, что некоторые животные живут в труднодоступных местах, в частности, на склонах горы Ганданг Девата.



В последний раз такое количество новых видов было описано около девяноста лет назад. В 1931 году Джордж Генри Гамильтон Тейт опубликовал статью, в которой рассказывалось о выявлении двадцати шести возможных новых видов сумчатых в Южной Америке. Впоследствии ученые пришли к выводу, что два из описанных видом не являются отдельными.



Американские ученые выяснили, что землеройки, которые встречаются на Сулавеси, имеют очень миниатюрные размеры. Вес этих зверьков составляет от 3 до 24 граммов, а длина тела у наиболее крупных из них достигает лишь 97 миллиметров.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20:42 Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Якунина

Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Якунина 14:40 «Мемориал» обвинили в спекуляции на репрессиях

«Мемориал» обвинили в спекуляции на репрессиях 27.12.2021 12:37 В Петрозаводске вынесли приговор историку Дмитриеву

В Петрозаводске вынесли приговор историку Дмитриеву 27.12.2021 11:05 СМИ: В Афганистане арестован гражданин Великобритании

СМИ: В Афганистане арестован гражданин Великобритании 26.12.2021 19:04 Отец Тепляковой отреагировал на призыв члена СПЧ приостановить ее обучение в МГУ